Біткоїн піднявся на п’яте місце в глобальному рейтингу найбільших активів за ринковою капіталізацією, випередивши Amazon, згідно з даними Companies Market Cap, пише incrypted.
14 липня 2025, 18:16
Біткоїн обійшов Amazon і став п’ятим найдорожчим активом у світі
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Це сталося на тлі зростання першої криптовалюти вище $123 000, актив в черговий раз за декілька днів оновив історичний максимум.
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Як видно на графіку вище, за показником капіталізації перша криптовалюта обійшла такі компанії, як Meta, Google, Saudi Aramco, Tesla, Berkshire Hathaway та інші. Окрім цього, біткоїн знову випередив срібло за капіталізацією — така ситуація вже траплялася раніше.
Найближчим «конкурентом» є компанія Apple — її капіталізація складає $3,15 трлн.
Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 16:00 становить $121,853.
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Джерело: Мінфін
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