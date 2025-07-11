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11 липня 2025, 8:31

Норвегія виділяє Україні $200 мільйонів на відновлення енергетики

Програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму $200 млн, спрямовану на відновлення та модернізацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни. Про стратегічне партнерство оголосили у четвер, 10 липня, під час Конференції з відновлення України у Римі, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Норвегії започаткували масштабну ініціативу на суму $200 млн, спрямовану на відновлення та модернізацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни.
Фото: mev.gov.ua

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Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів України.

Підтримка для енергетичної безпеки

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що енергетичний сектор України зазнав масштабних руйнувань, і необхідність у сильному міжнародному партнерстві є актуальною, як ніколи.

«Цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, є критично важливим для нашої здатності відновити життєво важливі послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи», — заявив він.

Міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет підкреслила тверду підтримку Норвегії України, особливо щодо постійних викликів для її енергетичної інфраструктури.

Нова ініціатива забезпечить:

  • Відновлення теплопостачання та водопостачання для мільйонів людей, зокрема вразливих груп населення у прифронтових громадах.
  • Оснащення лікарень та підприємств водопостачання сонячними панелями та резервними батарейними системами для збереження критично важливих послуг під час відключень електроенергії.

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Додаткова фінансова допомога

Також під час Конференції з відновлення України представники Королівства Норвегія оголосили про виділення до Фонду підтримки енергетики України 42 млн євро.

Ці кошти стануть важливою допомогою для відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, посилення захисту інфраструктури від російських атак та розвитку більш сталої та децентралізованої енергосистеми України.

Крім того, була укладена важлива угода з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO на виділення 300 тисяч євро для підтримки проєктів з енергетики.

Корпорація NEFCO підтримує інвестиції у «зелений» ріст, зокрема, фінансує проєкти для підвищення енергоефективності та чистого виробництва енергії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Норвегія виділяє понад $640 мільйонів на закупівлю дронів для Україн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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