Норвегія виділяє понад $640 мільйонів на закупівлю дронів для України

Норвегія виділяє 6,5 мільярда норвезьких крон (понад $640 млн) на закупівлю дронів та їх технологій в українських та інших європейських виробників. Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

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«Дрони відіграють життєво важливу роль у боротьбі України. Вони важливі як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на лінії фронту. Внесок Норвегії значно підвищить здатність України здійснювати необхідні спостереження та операції за допомогою дронів», — заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що це перша масштабна закупівля дронів, що здійснюється безпосередньо у закордонних виробників.

Такий крок відповідає одній з цілей рішення Стортингу (норвезького парламенту), ухваленого у березні цього року, про збільшення підтримки України на 2025 рік на 50 мільярдів норвезьких крон (близько $5 млрд).

Норвезький уряд надає пріоритет задоволенню військових потреб України, спираючись на її власні визначені пріоритети. Це, зокрема, включає системи протиповітряної оборони, дрони, артилерію та закупівлю оборонного обладнання в українських компаній.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Норвегія виділяє 45 мільйонів євро на допомогу українським біженцям.

Раніше повідомлялось, що Норвегія виділяє близько $157 млн на відновлення України.