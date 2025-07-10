Торговий наступ Трампа: 50% мита для Бразилії, 25% — для Молдови

Президент США Дональд Трамп у середу оголосив про нові вимоги щодо тарифів, включно з 50% митом на імпорт з Бразилії. Це один із найвищих тарифів, анонсованих наразі, який має набути чинності в серпні, повідомляє Bloomberg.

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У своєму листі до Бразилії Трамп закликав владу зняти з колишнього президента Жаїра Болсонару звинувачення у нібито спробі державного перевороту.

«Цей судовий процес не повинен відбуватися. Це „полювання на відьом“, яке має негайно припинитися!» — написав Трамп у листі.

Інші країни під прицілом тарифів

Трамп також заявив у середу, що запровадить 30% мито для Алжиру, Лівії, Іраку та Шрі-Ланки, а також 25% мито на продукцію з Брунею та Молдови і 20% на товари з Філіппін.

Ці тарифи здебільшого відповідають ставкам, які Трамп спочатку оголосив у квітні для цих країн, хоча мита для Іраку знизилися з 39%, а для Шрі-Ланки — з 44%.

Трамп почав сповіщати торгових партнерів про нові тарифи в понеділок, напередодні дедлайну цього тижня для завершення переговорів з його адміністрацією.

Бразилія стала першою країною, яка отримала одне з тарифних повідомлень Трампа. Лист до Бразилії також є попереджувальним сигналом для групи БРІКС, яку Трамп розглядає як загрозу статусу долара США як ключової світової валюти.

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Неординарний крок

За словами Стівена Олсона, старшого наукового співробітника ISEAS — Інституту Юсуфа Ішака та колишнього торгового переговорника США, запровадження США тарифу проти іноземної країни з метою зупинити судовий процес є безпрецедентним.

«Це сигналізує торговим партнерам США, що будь-які питання, які привертають увагу Трампа, можуть стати проблематичною частиною торгової повістки дня. Це також викликає питання, чи справді переговори про взаємні тарифи щось врегулюють», — сказав Олсон.

Бразилія є незвичайним об'єктом серед останніх тарифних цілей Трампа, оскільки вона має дефіцит у торгівлі зі США, тоді як майже всі інші країни мають великий профіцит.

У 2024 році Бразилія імпортувала американських продуктів на близько $44 млрд, тоді як імпорт США з Бразилії становив близько $42 млрд.

Реакція Бразилії

У своєму дописі в соціальних мережах пізно в середу президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що країна не дозволить нікому диктувати свої умови. Він наголосив, що справа проти осіб, які планували переворот, — це виключно справа бразильської судової системи, і втручання в неї неприпустиме.

«Будь-яке одностороннє підвищення тарифів Бразилія зустріне дзеркальними заходами, застосувавши закон про економічну взаємність», — написав Лула.

Він додав, що суверенітет, повага та непохитний захист інтересів бразильського народу керують відносинами Бразилії зі світом.

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Вплив на ринки

Бразилія — один з 20 найбільших торгових партнерів США. З семи інших країн, які Трамп згадав у середу, лише Філіппіни входять до топ-50, адже минулого року вони поставили до США товарів на суму близько $14,1 млрд.

Імпорт з решти шести країн разом склав менше $15 млрд минулого року, причому Ірак — експортер сирої нафти — становив близько половини цієї суми.