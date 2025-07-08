Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мит на Японію та Південну Корею в листах, опублікованих у соціальних мережах. У понеділок, 7 липня, він опублікував у соцмережі Truth Social два офіційні листи, адресовані президенту Південної Кореї Лі Чже Мену і прем'єр-міністру Японії Сігеру Ісібі.

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Мито для Японії та Південної Кореї

Трамп опублікував листи до лідерів Японії та Південної Кореї, в яких оголосив про введення нових 25-відсоткових мит на експорт обох країн до Сполучених Штатів та підвищення мит на товари, що переправляються через ці країни.

«Починаючи з 1 серпня 2025 року ми запровадимо тариф у розмірі всього 25% на будь-які японські товари, що надходять до Сполучених Штатів, окрім усіх галузевих тарифів», — йдеться в листі Білого дому, адресованому японському прем'єру.

У листі, надісланому південнокорейському президенту, ідеться: «Починаючи з 1 серпня 2025 року ми запровадимо тариф лише 25% на всі корейські товари, що надходять до США, окремо від усіх галузевих тарифів. Товари, переправлені транзитом для обходу більш високого тарифу, також будуть обкладатися цим підвищеним тарифом».

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Передісторія

На початку квітня Трамп анонсував масштабне підвищення тарифів на імпорт із більшості країн світу. Через тиждень він призупинив дію мит на 90 днів, до 9 липня, залишивши лише базову для всіх ставку в 10%.

За цей час США мали провести переговори з країнами-партнерами та укласти з ними торгові угоди. Однак поки що адміністрації Трампа вдалося домовитися тільки з Великобританією, В'єтнамом і Китаєм, для якого мита залишаться в сумі на рівні 55%.

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Переговори з рештою країн поки не завершені і стикаються з багатьма проблемами.

У середині червня Трамп пообіцяв протягом наступних одного-двох тижнів направити листи торговим партнерам із зазначенням тарифних ставок та поясненням, «у чому полягає угода».

«Я думаю, що до 9 липня ми закінчимо з більшістю країн, або листом, або угодою», — сказав Трамп журналістам 7 липня. Частину листів адміністрація почне розсилати сьогодні, частина — у вівторок, пообіцяв він. Таким чином, початковий термін відправлення не було виконано.

Минулого тижня Дональд Трамп заявляв, що не розглядає відстрочення тарифів. «Я не думаю про паузу. Я напишу листи до багатьох країн», — цитував його відповідь журналістам Bloomberg 2 липня.

7 липня Трамп також пообіцяв встановити додатковий 10% тариф на імпорт з країн, які приєдналися до «анти-американської політики БРІКС».

США вдалося укласти торговельну угоду з В'єтнамом, а також рамкові угоди з Китаєм і Великобританією.