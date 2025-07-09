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9 липня 2025, 11:43

Ціни на мідь у США стрімко зросли після заяви Трампа про 50% мито

Ф'ючерси на мідь у Нью-Йорку різко підскочили після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір ввести 50% мито на імпорт міді. Такий крок, ймовірно, викличе значні зміни у світових ланцюжках поставок металів, повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на мідь у Нью-Йорку різко підскочили після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір ввести 50% мито на імпорт міді.
Фото: pixabay.com

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Контракти на біржі Comex у вівторок зросли на 17%, що стало рекордним одноденним стрибком. Хоча в середу, 9 липня, на початку торгів ціни на мідь впали більш ніж на 4%, ціна в Нью-Йорку була на 24% вищою за аналогічні ф'ючерси в Лондоні - ринку, який встановлює світові базові ціни.

У середу о 8:23 ранку за шанхайським часом (3:23 за Києвом) ціна в Нью-Йорку становила $5,5085 за фунт, тоді як мідь на Лондонській біржі металів була на 1,7% нижчою — $9 627 за тонну.

Наслідки для економіки США

Якщо мита будуть запроваджені, очікується, що це призведе до значного зростання витрат у багатьох секторах економіки США, оскільки мідь використовується у величезній кількості галузей — від споживчої електроніки та автомобілів до будівництва житла та центрів обробки даних.

Останніми місяцями трейдери відвантажували рекордні обсяги міді до США, намагаючись випередити можливе запровадження мит. Новий стрибок цін на Comex створить додатковий стимул для швидкого переміщення будь-яких остаточних партій металу туди до введення нових мит.

«У короткостроковій перспективі ціна значно зросте, оскільки ринок очікував нижчого тарифу. Отже, буде багато закупівель до того, як тариф набуде чинності», — зазначив Хуан Карлос Гуахардо, засновник консалтингової компанії Plusmining.

Зростаючий попит

Директива Трампа з'явилася в той момент, коли США та решта світу очікують різкого зростання попиту на промисловий метал протягом наступного десятиліття.

Центри обробки даних, автовиробники, енергетичні компанії та інші шукають сировину для збільшення виробництва електромобілів та потужностей електромереж.

Переобладнання енергетичних та транспортних систем для роботи на відновлюваних джерелах енергії вимагатиме набагато більше міді, ніж компанії, що її виробляють, наразі зобов'язуються поставити.

Світова мідна промисловість готувалася до введення цих мит ще з лютого, коли Трамп доручив Міністерству торгівлі обґрунтувати їх запровадження з міркувань національної безпеки в рамках перегляду відповідно до розділу 232 Закону про розширення торгівлі. Ці плани зустріли опір з боку виробників, які значно залежать від імпорту.

Вплив на Чилі та світові поставки

Представники гірничодобувної промисловості Чилі, яка є найбільшим постачальником міді до США, серед тих, хто очікує на деталі.

Чилі - і особливо державна компанія Codelco — буде найбільш постраждалим виробником, враховуючи, що країна постачає близько 500 000 метричних тонн із загальних 700 000 тонн рафінованого металу, який США імпортують на рік. З цього обсягу лише Codelco відвантажує близько 350 000 тонн.

На запитання про 50% мито, Міністерство закордонних справ Чилі зазначило, що поки що немає виконавчого розпорядження щодо розслідування Міністерства торгівлі щодо тарифів на мідь, і що Чилі ще не отримувала повідомлення про будь-яке рішення. Аналогічно, голова Codelco Максімо Пачеко заявив, що поки що рано робити висновки.

Проте, ціни на Comex, ймовірно, охолонуть після введення мит США та спаду ажіотажу навколо відвантаження металу на американські береги.

За даними Геологічної служби США, у 2024 році США спожили близько 1,6 мільйона тонн рафінованої міді. Хоча США мають значні шахти, виробляючи близько 850 000 тонн первинної міді минулого року, вони все ще покладаються на імпорт від ключових торговельних союзників для задоволення потреб.

Чилі є найбільшим джерелом імпорту, на яку припадає 38% загального обсягу імпорту, за нею йдуть Канада з 28% та Мексика з 8%. Чистий імпорт міді становить 36% попиту, за даними дослідження Morgan Stanley.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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