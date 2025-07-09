100 мільярдів євро для України: ЄС розглядає створення нового фонду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 липня 2025, 9:33

100 мільярдів євро для України: ЄС розглядає створення нового фонду

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 млрд євро для підтримки України. Це пов'язано з тим, що повномасштабна війна росії проти України не демонструє ознак завершення, повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 млрд євро для підтримки України.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС до його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений вже цього місяця.

Якщо країни-члени ЄС схвалять цю ініціативу під час бюджетних переговорів, фінансування почне надходити з 2028 року, щоб забезпечити стабільну фінансову допомогу Україні. Про це повідомили джерела, знайомі з ситуацією, на умовах анонімності.

Перерозподіл допомоги

Цей крок дозволить ще більше перекласти тягар підтримки України на Європу, зменшивши залежність від допомоги США.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росії, тобто за останні три з половиною роки, ЄС надав Україні майже 160 млрд євро підтримки. Ця сума включає фонд у розмірі 50 млрд євро, який надаватиме гранти та кредити до 2027 року.

Разом з країнами «Великої сімки» (G7), ЄС також створив кредитний інструмент у розмірі $50 млрд для Києва, який використовує доходи від заморожених активів Центрального банку росії.

Новий механізм фінансування буде відповідати вже існуючій моделі, згідно з якою Європейська Комісія (виконавчий орган ЄС) надає допомогу Україні у вигляді грантів та дешевих кредитів.

Обговорення та майбутні плани

Ця ідея розглядається поряд з іншими варіантами, і її обговорять перед тим, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової рамки ЄС. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі деталі можуть бути представлені пізніше.

У червні Єврокомісія повідомила міністрам фінансів ЄС, що фінансові потреби України мають бути покриті до початку 2027 року, а очікуване збільшення оборонних витрат цього року на $8,4 мільярда має бути профінансоване внутрішніми коштами.

Вона також попередила, що бюджетний розрив може виникнути через триваючий конфлікт, зменшення міжнародної допомоги та слабшу економічну активність.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок заявив журналістам, що блок оцінює та працює над різними варіантами для забезпечення фінансування на наступний рік, додавши, що ЄС готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Домбровскіс зазначив, що Комісія розгляне варіанти збільшення допомоги через бюджет ЄС, а також через можливості використання надходжень від суверенних активів росії після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить потенційний дефіцит фінансування України.

Читайте також: Грудневий транш від ЄС допоможе Україні уникнути дефіциту фінансування на початку 2026 року

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів.

Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 липня 2025, 10:52
#
Тільки б війна не закінчувалась.
+
0
Ranet
Ranet
9 липня 2025, 11:39
#
То есть, они покупают наших женщин и детей
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
9 липня 2025, 12:08
#
Они защищают в первую очередь себя, мы щит европы
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
9 липня 2025, 11:47
#
Поки ця влада крадівникив-мародерів не зміниться, я б не копійки в фонд той не давав, стільки людей марно закопали квітучої нації Українців, ще в ЛИТОПИСАХ будуть згадувати цей жах вибору 2019р, все заради грощей на крові, одним словом ВЕЛИКЕ ненажерливе крадівництво.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає neverice и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами