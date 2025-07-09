100 мільярдів євро для України: ЄС розглядає створення нового фонду

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 млрд євро для підтримки України. Це пов'язано з тим, що повномасштабна війна росії проти України не демонструє ознак завершення, повідомляє Bloomberg.

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Ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС до його наступного семирічного бюджету, який має бути представлений вже цього місяця.

Якщо країни-члени ЄС схвалять цю ініціативу під час бюджетних переговорів, фінансування почне надходити з 2028 року, щоб забезпечити стабільну фінансову допомогу Україні. Про це повідомили джерела, знайомі з ситуацією, на умовах анонімності.

Перерозподіл допомоги

Цей крок дозволить ще більше перекласти тягар підтримки України на Європу, зменшивши залежність від допомоги США.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росії, тобто за останні три з половиною роки, ЄС надав Україні майже 160 млрд євро підтримки. Ця сума включає фонд у розмірі 50 млрд євро, який надаватиме гранти та кредити до 2027 року.

Разом з країнами «Великої сімки» (G7), ЄС також створив кредитний інструмент у розмірі $50 млрд для Києва, який використовує доходи від заморожених активів Центрального банку росії.

Новий механізм фінансування буде відповідати вже існуючій моделі, згідно з якою Європейська Комісія (виконавчий орган ЄС) надає допомогу Україні у вигляді грантів та дешевих кредитів.

Обговорення та майбутні плани

Ця ідея розглядається поряд з іншими варіантами, і її обговорять перед тим, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової рамки ЄС. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі деталі можуть бути представлені пізніше.

У червні Єврокомісія повідомила міністрам фінансів ЄС, що фінансові потреби України мають бути покриті до початку 2027 року, а очікуване збільшення оборонних витрат цього року на $8,4 мільярда має бути профінансоване внутрішніми коштами.

Вона також попередила, що бюджетний розрив може виникнути через триваючий конфлікт, зменшення міжнародної допомоги та слабшу економічну активність.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок заявив журналістам, що блок оцінює та працює над різними варіантами для забезпечення фінансування на наступний рік, додавши, що ЄС готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Домбровскіс зазначив, що Комісія розгляне варіанти збільшення допомоги через бюджет ЄС, а також через можливості використання надходжень від суверенних активів росії після того, як Міжнародний валютний фонд оцінить потенційний дефіцит фінансування України.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів.

Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією.