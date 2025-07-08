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8 липня 2025, 18:35

Грудневий транш від ЄС допоможе Україні уникнути дефіциту фінансування на початку 2026 року

Пакет фінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 6 млрд євро, запланований на грудень 2025 року, має на меті перекрити ймовірні прогалини у фінансуванні бюджетних витрат України на початку наступного року. Про це у вівторок, 8 липня, заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Пакет фінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 6 млрд євро, запланований на грудень 2025 року, має на меті перекрити ймовірні прогалини у фінансуванні бюджетних витрат України на початку наступного року.
Фото: pixabay.com

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«Ми плануємо виплату у розмірі шести мільярдів євро на грудень цього року, щоб покрити або вже профінансувати потреби на початку наступного року, оскільки саме тоді Україна зазвичай відчуває певний дефіцит фінансування», — зазначив єврокомісар.

Він додав, що ЄС надає фінансову підтримку Україні, зокрема, у взаємодії з міжнародними донорами, такими як МВФ.

Подальші кроки

Домбровскіс нагадав, що МВФ вирішив об'єднати два перегляди програми співробітництва з Україною в один, який має відбутися до кінця року.

Окрім цього, Єврокомісія вивчає можливості залучення коштів із європейського бюджету та використання прибутків із заморожених суверенних активів рф, за прикладом кредитної ініціативи «Великої сімки» (G7).

Раніше міністерка економіки Данії Стефані Лозе заявила, що Європейський Союз вже обговорює питання подальшої фінансової підтримки України в період після 2026 року, усвідомлюючи необхідність такої допомоги на тлі російської агресії.

Загальний обсяг допомоги, яку ЄС та його країни-члени надали Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, сягнув 158,6 млрд євро, включаючи 59,6 млрд євро на військову підтримку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
8 липня 2025, 18:42
#
«достиг 158,6 млрд евро, включая 59,6 млрд евро на военную поддержку» тупой и скупой платит дважды.
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