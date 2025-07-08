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8 липня 2025, 20:00

Головне за вівторок: в ЄС шукають кошти для України, Мінфін залучив 16,6 млрд від ОВДП

ЄС терміново шукає $19 мільярдів для покриття дефіциту бюджету України наступного року

Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів. Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією.

Мінфін залучив 16,6 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 8 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,64 млрд грн, що на 9,48 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,16 млрд грн.

Менше доларів, більше євро: тренди валютного ринку в червні

Обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2025 перевищили обсяги її продажу на $0,28 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,25 млрд у травні цього року та $0,97 млрд у червні торік.

Зарплати у приватних компаніях не встигають за зростанням у держсекторі

На українському ринку праці наростають проблеми. З одного боку, зростає дефіцит персоналу. З іншого — офіційних вакансій стає дедалі менше, що може свідчити про відхід ринку «в тінь». Опитані «Мінфіном» роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей, за деякими вакансіями не в змозі закрити до 40−50% потреб. І це, попри готовність збільшувати оклади.

Джерело: Мінфін
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