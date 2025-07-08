Головне за вівторок: в ЄС шукають кошти для України, Мінфін залучив 16,6 млрд від ОВДП

Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів. Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією.

Мінфін залучив 16,6 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 8 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,64 млрд грн, що на 9,48 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,16 млрд грн.

Менше доларів, більше євро: тренди валютного ринку в червні

Обсяги купівлі населенням України валюти у червні-2025 перевищили обсяги її продажу на $0,28 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,25 млрд у травні цього року та $0,97 млрд у червні торік.

Зарплати у приватних компаніях не встигають за зростанням у держсекторі