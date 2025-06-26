Meta переманила трьох дослідників OpenAI для роботи над суперінтеллектом

Генеральний директор Meta (власник Facebook та Instagram), Марк Цукерберг, найняв трьох дослідників OpenAI для роботи в проєкті зі створення штучного суперінтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal через кілька днів після того, як Сем Альтман, очільник OpenAI, звинуватив компанію у спробах переманити його співробітників, пише Reuters.

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Представник OpenAI підтвердив звільнення трьох співробітників з компанії, не надавши додаткових деталей.

За даними WSJ, посилаючись на джерела, Meta найняла Лукаса Баєра, Олександра Колеснікова та Сяохуа Чжая, які працювали в офісі OpenAI у Цюріху.

Минулого тижня Сем Альтман заявив, що Meta пропонувала його співробітникам бонуси до $100 мільйонів за перехід в їх команду.

Конкуренція за таланти

Meta, яка колись вважалася лідером у сфері моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, останнім часом стикалася з відтоком кадрів та відкладенням запусків нових відкритих ШІ-моделей, що могли б конкурувати з розробками Google, OpenAI та китайської DeepSeek.

«Я чув, що Meta вважає нас своїм найбільшим конкурентом», — раніше заявляв Альтман.

Нещодавно Meta також найняла 28-річного генерального директора Scale AI Олександра Вана для роботи над суперінтелектом. Компанія також придбала 49% акцій Scale AI за $14,3 млрд.

Meta прагне продемонструвати значні зміни, адже, за повідомленнями, Марк Цукерберг формує команду експертів для розробки так званого штучного загального інтелекту (AGI) — ШІ, який може успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, котру може виконати людина.