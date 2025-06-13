Meta вкладає $14,3 млрд у Scale AI та переманює його засновника

Стартап Scale AI отримав інвестиції від Meta на суму $14,3 мільярда в рамках угоди, що оцінює компанію в $29 мільярдів, а також передбачає перехід її засновника Олександра Ванга до роботи над проектами штучного інтелекту Meta. Про це 13 червня йдеться у блозі Scale AI, передає Мінфін.

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Роль Ванга та зміни в керівництві

Олександр Ванг приєднається до Meta для розвитку AI-проектів, зберігаючи при цьому місце директора в Раді директорів Scale та підтримуючи поточну діяльність компанії. Тимчасовим генеральним директором Scale призначено директора зі стратегії Джейсона Дроге, який замінить Ванга на цій посаді.

Мета та перспективи угоди

Meta отримає 49% акцій Scale, не маючи права голосу, і стане міноритарним акціонером. Scale планує спрямувати отримані кошти на прискорення інновацій та зміцнення партнерств із клієнтами.

Представник Meta підтвердив: «Ми фіналізували стратегічне партнерство та інвестиції в Scale AI. У рамках цього ми поглибимо спільну роботу зі створення даних для моделей ШІ, і Олександр Ванг приєднається до Meta для роботи над нашими зусиллями щодо створення суперінтелекту. Ми розповімо більше про ці зусилля та чудових людей».