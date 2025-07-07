США знову відстрочили введення високих мит на імпорт із багатьох країн світу — тепер вони набудуть чинності з 1 серпня 2025 року. Про це повідомив журналістам міністр торгівлі Говард Лютнік, повідомляє Bloomberg.
У Трампа відстрочили запровадження тарифів ще на місяць
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Деталі
«Тарифи набирають чинності 1 серпня, але президент встановлює ставки і укладає угоди прямо зараз», — сказав Лютник у присутності президента США Дональда Трампа.
Передісторія
На початку квітня Трамп анонсував масштабне підвищення тарифів на імпорт із більшості країн світу. Через тиждень він призупинив дію мит на 90 днів, до 9 липня, залишивши лише базову для всіх ставку в 10%.
За цей час США мали провести переговори з країнами-партнерами та укласти з ними торгові угоди. Однак поки що адміністрації Трампа вдалося домовитися тільки з Великобританією, В'єтнамом і Китаєм, для якого мита залишаться в сумі на рівні 55%.
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Переговори з рештою країн поки не завершені і стикаються з багатьма проблемами.
У середині червня Трамп пообіцяв протягом наступних одного-двох тижнів направити листи торговим партнерам із зазначенням тарифних ставок та поясненням, «у чому полягає угода».
«Я думаю, що до 9 липня ми закінчимо з більшістю країн, або листом, або угодою», — сказав Трамп журналістам 7 липня. Частину листів адміністрація почне розсилати сьогодні, частина — у вівторок, пообіцяв він. Таким чином, початковий термін відправлення не було виконано.
Минулого тижня Дональд Трамп заявляв, що не розглядає відстрочення тарифів. «Я не думаю про паузу. Я напишу листи до багатьох країн», — цитував його відповідь журналістам Bloomberg 2 липня.
Сьогодні Трамп також пообіцяв встановити додатковий 10% тариф на імпорт з країн, які приєдналися до «анти-американської політики БРІКС».
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