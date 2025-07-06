Послуга «єВідновлення» знову доступна — оновлені реєстри та покращений функціонал

В «Дії» та на порталі знову запрацювала послуга «єВідновлення».

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Що оновили

Покращили функціонал та оптимізували роботу сервісу, щоб зробити процес відбудови ще простішим та швидшим для вас.

Відтепер подати заявку на єВідновлення можна всього за кілька кліків.

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Нагадаємо