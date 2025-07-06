В «Дії» та на порталі знову запрацювала послуга «єВідновлення».
6 липня 2025, 14:28
Послуга «єВідновлення» знову доступна — оновлені реєстри та покращений функціонал
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Що оновили
Покращили функціонал та оптимізували роботу сервісу, щоб зробити процес відбудови ще простішим та швидшим для вас.
Відтепер подати заявку на єВідновлення можна всього за кілька кліків.
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Нагадаємо
- «Мінфін» писав, що за два роки дії урядової програми «єВідновлення» нею скористалися майже 100 тисяч українських родин, отримавши кошти на відновлення пошкоджених домівок або придбання нового житла за житловими сертифікатами.
Джерело: Мінфін
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