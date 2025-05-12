Світовий банк додасть $84 мільйони на «єВідновлення» для ремонту житла в Україні

Світовий банк схвалив додаткові $84 мільйони для програми «єВідновлення» в рамках проєкту HOPE, спрямованого на виплати за ремонти житла українців. Про це пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Масштаб програми

Шмигаль зазначив, що до кінця року 98 тисяч родин отримають компенсації. За два роки програмою скористалися 100 тисяч сімей, на що держава витратила 25 мільярдів гривень. Кошти йшли на ремонт пошкодженого житла, житлові сертифікати для купівлі нового помешкання та виплати на будівництво приватних будинків.

Додаткове фінансування

Нещодавно уряд виділив ще 665 мільйонів гривень на «єВідновлення», що дозволить відремонтувати понад 7300 житлових приміщень. «Ці кошти допоможуть українцям відновити свої домівки», — додав Шмигаль.