Трамп анонсував переговори щодо продажу TikTok з Китаєм найближчими днями

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який надасть китайській компанії ByteDance, власнику популярного застосунку TikTok, чергові 90 днів для продажу її американських активів. Це вже третє продовження дедлайну, який спочатку був встановлений Конгресом через занепокоєння щодо національної безпеки та доступу Китаю до даних американських користувачів. Попередні терміни були у січні та квітні. Попередні спроби укласти угоду про продаж американського підрозділу TikTok американським власникам не увінчалися успіхом, оскільки Китай вийшов з переговорів після оголошення Трампом високих мит на китайські товари. Однак Трамп висловив впевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін зрештою схвалить угоду.