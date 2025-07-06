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6 липня 2025, 11:24

Трамп анонсував переговори щодо продажу TikTok з Китаєм найближчими днями

Президент США Дональд Трамп анонсував, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм про можливу угоду щодо американських активів китайської соцмережі TikTok. Про це він розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One 4 липня, передає Reuters.

Президент США Дональд Трамп анонсував, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм про можливу угоду щодо американських активів китайської соцмережі TikTok.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Я думаю, що ми почнемо в понеділок або у вівторок… переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним з його представників, але ми майже уклали угоду», — розповів Трамп.

Нагадаємо

  • Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що знайшов покупця для TikTok, якого він назвав групою «дуже заможних людей».

  • Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який надасть китайській компанії ByteDance, власнику популярного застосунку TikTok, чергові 90 днів для продажу її американських активів. Це вже третє продовження дедлайну, який спочатку був встановлений Конгресом через занепокоєння щодо національної безпеки та доступу Китаю до даних американських користувачів. Попередні терміни були у січні та квітні. Попередні спроби укласти угоду про продаж американського підрозділу TikTok американським власникам не увінчалися успіхом, оскільки Китай вийшов з переговорів після оголошення Трампом високих мит на китайські товари. Однак Трамп висловив впевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін зрештою схвалить угоду.

  • Це рішення має і політичний підтекст. Дональд Трамп, який раніше намагався заборонити застосунок під час свого першого терміну, з минулого року активно використовує TikTok і вже зібрав понад 15 мільйонів підписників. Він сам визнає, що платформа допомогла йому привернути увагу молодих виборців, і заявляв, що «має тепле почуття до TikTok».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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