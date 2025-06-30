Трамп заявив, що має групу багатих людей, які хочуть купити TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю в інтерв'ю Fox News, що знайшов покупця для TikTok, якого він назвав групою «дуже заможних людей». Про це пише Reuters.

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За словами Трампа, угода, яку він розробляє, ймовірно, потребуватиме схвалення Китаю. Він передбачає, що президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, схвалить її.

Продаж TikTok

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який надасть китайській компанії ByteDance, власнику популярного застосунку TikTok, чергові 90 днів для продажу її американських активів.

Це вже третє продовження дедлайну, який спочатку був встановлений Конгресом через занепокоєння щодо національної безпеки та доступу Китаю до даних американських користувачів. Попередні терміни були у січні та квітні.

Попередні спроби укласти угоду про продаж американського підрозділу TikTok американським власникам не увінчалися успіхом, оскільки Китай вийшов з переговорів після оголошення Трампом високих мит на китайські товари. Однак Трамп висловив впевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін зрештою схвалить угоду.

Це рішення має і політичний підтекст. Дональд Трамп, який раніше намагався заборонити застосунок під час свого першого терміну, з минулого року активно використовує TikTok і вже зібрав понад 15 мільйонів підписників. Він сам визнає, що платформа допомогла йому привернути увагу молодих виборців, і заявляв, що «має тепле почуття до TikTok».