Трамп знову продовжує термін продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який надасть китайській компанії ByteDance, власнику популярного застосунку TikTok, чергові 90 днів для продажу її американських активів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Reuters.

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Це вже третє продовження дедлайну, який спочатку був встановлений Конгресом через занепокоєння щодо національної безпеки та доступу Китаю до даних американських користувачів. Попередні терміни були у січні та квітні.

Як заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, адміністрація прагне «забезпечити закриття цієї угоди, щоб американський народ міг продовжувати використовувати TikTok з упевненістю в безпеці своїх даних». Трамп неодноразово заявляв, що не хоче, щоб TikTok «зник».

Непрості переговори

Попередні спроби укласти угоду про продаж американського підрозділу TikTok американським власникам не увінчалися успіхом, оскільки Китай вийшов з переговорів після оголошення Трампом високих мит на китайські товари. Однак Трамп висловив впевненість, що голова КНР Сі Цзіньпін зрештою схвалить угоду.

Це рішення має і політичний підтекст. Дональд Трамп, який раніше намагався заборонити застосунок під час свого першого терміну, з минулого року активно використовує TikTok і вже зібрав понад 15 мільйонів підписників. Він сам визнає, що платформа допомогла йому привернути увагу молодих виборців, і заявляв, що «має тепле почуття до TikTok».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ірландія оштрафувала TikTok на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю.