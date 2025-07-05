Послуга «єВідновлення» у «Дії» тимчасово не працюватиме

Послуга «єВідновлення» на порталі та в застосунку «Дія» не працюватиме із 8:00 суботи, 5 липня, до 18:00 неділі, 6 липня. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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«Наша команда оновлюватиме функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це потрібно для забезпечення стабільної роботи програми «єВідновлення», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за два роки дії урядової програми «єВідновлення» нею скористалися майже 100 тисяч українських родин, отримавши кошти на відновлення пошкоджених домівок або придбання нового житла за житловими сертифікатами.