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1 липня 2025, 15:17

Українці відкрили понад 160 тисяч нових бізнесів у першому півріччі 2025

За перше півріччя 2025 року (січень-червень) в Україні зареєстровано 161 264 нові бізнеси — на 34 227 менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це йдеться в даних VKURSI.

За перше півріччя 2025 року (січень-червень) в Україні зареєстровано 161 264 нові бізнеси — на 34 227 менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Фото: pixabay.com

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Хто відкривав бізнес

Із них 19 215 — юридичних осіб, 142 049 — фізичних осіб-підприємців. Для порівняння у I півріччі 2024 року було зареєстровано 176 276 нових бізнесів, з них 19 526 — компаній, 156 750 — фізичних осіб-підприємців.

У структурі власності 505 нових компаній, зареєстрованих у першому півріччі 2025 року, є іноземні громадяни та компанії. Торік за той самий час таких компаній було 627.

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Динаміка реєстрацій ФОП

У першому півріччі 2025 року пік реєстрацій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців припав на червень — 29 554 реєстрації. Найбільше фізичних осіб-підприємців було зареєстровано саме в червні, а юридичних осіб — у березні.

У яких сферах реєструють бізнес

У першому півріччі 2025 року найактивніше реєстрували бізнес у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

До топ-5 видів діяльності (КВЕД) за кількістю зареєстрованих юридичних осіб увійшли:

  • оптова та роздрібна торгівля — 4 089;
  • надання інших видів послуг — 2 459;
  • переробна промисловість — 1 421;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 1 277;
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 1 195.

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Лідери за темпом створення бізнесу

Лідером за темпом створення бізнесу є Київ. Загалом тут зареєстрували 25 382 нових бізнеси, найактивніше у сфері:

  • продаж товарів гуртом та вроздріб — 6 043;
  • IT зв’язок та медіа — 4 727;
  • консультації та дослідження — 4 168

Загалом у Києві за перше півріччя з’явилося 5 902 компанії та 19 480 ФОП. Найбільше юридичних осіб зареєстрували в Шевченківському районі столиці — 1 326, а найменше — в Деснянському — 205. Якщо говорити про Київську область, то найбільше нових юридичних осіб з’явилося в Бучанському районі — 583, а найменше — у Вишгородському — 87.

Регіонами-лідерами за діловою активністю стали: Дніпропетровська область, де зареєстровано 15 016 нових юридичних і фізичних осіб-підприємців, Львівська — 12 402, Київська — 11 725, Одеська область — 11 575 та Харківська — 10 566.

Найменше реєстрацій у першому півріччі 2025 року зафіксовано в Луганській області — 218. Із них: 4 — юридичні особи, 214 — фізичні особи-підприємці. Найбільше підприємців реєстрували бізнес у сферах оптової та роздрібної торгівлі, інформаційних технологій і телекомунікацій.

Дещо краща ситуація у Херсонській області, де зареєстровано 63 юридичних особи та 1 092 ФОП. Загальна кількість нових бізнесів в області — 1 155. У Донецькій області зареєстровано майже вдвічі більше бізнесів — 1 995, зокрема 42 юридична особа та 1 953 фізичних осіб-підприємців.

Низькі показники реєстрації нових бізнесів у прифронтових та окупованих регіонах України є прямим наслідком активних бойових дій та безпекової ситуації. Війна суттєво ускладнила ведення підприємницької діяльності в цих областях через руйнування інфраструктури, евакуацію населення та постійну загрозу для життя.

У Тернопільській області з’явилося 3 375 нові бізнеси (у тому числі 321 юридичних осіб та 3 054 ФОП), у Закарпатській області — 3 483, із них 430 юридичних осіб та 3 053 ФОП).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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