У першому кварталі закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження YC.Market

Протягом першого кварталу 2025 року кількість закритих ФОПів зросла до 108 242, що більш ніж на 50% перевищує показник четвертого кварталу 2024 року (71 975). Про це свідчать результати дослідження YC.Market.

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При цьому за січень-березень 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347).

Причини

Такий стрибок пояснюється накопиченим «відкладеним попитом»: протягом майже року (19.01.2024 — 08.01.2025) робота ЄДР була призупинена, і багато підприємців не могли вчасно зареєструвати новий бізнес чи припинити старий.

Після відновлення роботи реєстру на початку 2025-го ці відкладені реєстрації та ліквідації масово реалізувалися, що й призвело до аномально високих показників відкриттів і закриттів ФОПів у першому кварталі.

Особливо показовим є галузевий зріз нових і припинених ФОПів. Перший квартал 2025 року демонструє, що 10 провідних галузей майже повністю сконцентрували найбільшу частку як відкриттів, так і закриттів малих бізнесів.

Відкриття ФОПів за галузями

Найбільше нових підприємців традиційно з’явилося у сфері роздрібної торгівлі - 14 510 ФОПів у I кв. 2025 (у IV кв. 2024 було 13 490).

Друге місце за кількістю відкриттів посів сектор інформаційних технологій (ІТ): 8 586 нових ФОПів проти 6 455 у попередньому кварталі.

На третьому місці - категорія «Інші послуги» з показником 7 542 відкриття (було 5 736).

До першої п’ятірки також увійшли транспорт і логістика (3 578) та громадське харчування (2 895), за якими йдуть оптова торгівля (2 692), освіта (2 608), реклама і маркетинг (1 769), медичні послуги (1 745) та операції з нерухомістю (1 355).

Більшість провідних галузей продемонстрували зростання кількості нових ФОПів порівняно з IV кварталом. Винятком стала оптова торгівля, де показник дещо знизився (2 692 проти 2 859 в останньому кварталі 2024 року).

Закриття ФОПів за галузями

«Антирейтинг» очолює роздрібна торгівля — у I кв. 2025 закрилися 32 726 ФОПів проти 21 222 у попередньому кварталі. Це найбільший обсяг ліквідацій серед усіх секторів.

Високі показники закриттів також в ІТ-секторі (17 242 закритих ФОП у I кв. 2025 проти 14 040 у IV кв. 2024) та сфері «інших послуг» (16 663 проти 10 227).

Далі за кількістю ідуть транспорт і логістика (9 761 у I кв. 2025), оптова торгівля (4 729), громадське харчування (4 225), реклама і маркетинг (2 330), освітні установи (2 101), операції з нерухомістю (2 043) та сільське господарство (1 805).

У всіх провідних галузях кількість закритих ФОПів у першому кварталі значно перевищила число нових відкриттів.

Найбільший негативний баланс спостерігається в торгівлі: лише за один квартал роздрібний сектор втратив приблизно 18 тис. ФОПів нетто (закрито 32,7 тис. проти 14,5 тис. новостворених бізнесів). В ІТ та «інших послугах» чисті втрати склали близько 8−9 тис. ФОПів за квартал. Це свідчить про суттєвий відтік підприємців навіть у найбільш популярних сферах бізнесу.

Регіональний зріз

Географічний аналіз свідчить про стійке зосередження підприємницької активності у великих містах та областях-лідерах української економіки.

Найвищу підприємницьку активність зафіксовано у столиці: в місті Києві за I кв. 2025 зареєстровано 8 363 нові ФОПи (для порівняння, у IV кв. 2024 — 7 333).

Серед областей лідером є Дніпропетровська — 5 461 відкриття за квартал, далі йдуть Львівська (4 428), Київська (4 310), Одеська (3 974) та Харківська (3 771) області. В усіх цих регіонах кількість нових ФОПів помітно зросла проти кінця 2024 року.

Закриття за регіонами. Першість за кількістю ліквідованих ФОПів утримує столиця. В м. Києві у I кв. 2025 припинили діяльність 14 212 ФОПів. Серед областей найбільше закриттів зафіксовано у Харківській (9 830) та Дніпропетровській (9 306). Далі йдуть Одеська область (8 314), Львівська (7 062) та Київська (6 879).

Гендерний розподіл

Жінки продовжують становити більшість серед українських ФОПів, що відкриваються, і дещо перевищують половину серед тих, що закриваються.

У I кварталі 2025 року частка жінок серед новозареєстрованих ФОПів склала 61,5% (34 896 із 56 826), що майже аналогічно до показника попереднього кварталу (62,4%). Відповідно, на чоловіків припадало приблизно 38−39% нових підприємців.

Серед закритих ФОПів гендерний баланс був ближчий до паритету. Жінки становили 52,7% від загалу припинених ФОПів у I кв. 2025 (56 997 зі 108 242), що дещо більше ніж 51,8% у IV кв. 2024. Частка чоловіків серед ліквідованих ФОПів, відповідно, коливалася в межах 47−48%.

«Отже, понад половину як нових, так і закритих підприємств у формі ФОП в Україні наразі забезпечують жінки. Це може свідчити про високу роль жінок у малому бізнесі, а також про те, що економічні виклики однаково впливають на підприємців обох статей», — йдеться у повідомленні.

Загалом, навіть з поправкою на технічні збої, тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні.

«Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів — повномасштабна війна та економічні труднощі, ймовірно, продовжують ускладнювати ведення малого підприємництва, що відбивається у показниках практично всіх регіонів і галузей», — підкреслили аналітики YC.Market.