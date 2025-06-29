Tesla вперше самостійно доїхала від заводу до клієнта — Маск

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив , що електромобіль Tesla Model Y самостійно проїхав від заводу компанії поблизу Остіна до дому клієнта. Це стало черговим кроком компанії у демонстрації її прогресу в автономному керуванні, повідомляє Bloomberg.

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У своєму дописі у X Маск повідомив про автономну доставку Tesla Model Y від заводу до дому клієнта, зазначивши, що доставка відбулася через місто та включала рух по шосе. За словами Маска, в автомобілі не було нікого, і ним не керували дистанційно.

Хоча допис не містив відео чи зображень, Маск пообіцяв, що відео події з'явиться незабаром. Керівник відділу штучного інтелекту та автопілота Tesla Ашок Еллусвамі додав, що автомобіль досяг максимальної швидкості 72 милі на годину (близько 116 км/год).

Ця доставка відбулася на день раніше від запланованої Маском дати — 28 червня, що збігається з його 54-м днем народження.

Ставка на автономність: від роботаксі до Optimus

Перша автономна доставка Tesla підкреслює ставку Маска на те, що штучний інтелект і робототехніка представляють майбутнє його компанії з виробництва електромобілів.

Це сталося за кілька днів після того, як Tesla розпочала довгоочікувану послугу роботаксі 22 червня, запропонувавши обраній групі інфлюенсерів та інвесторів поїздки на невеликому автопарку самокерованих кросоверів Model Y в обмеженій зоні Остіна.

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Маск анонсував обидві події раніше цього місяця в дописі на X і заявив, що компанія планує в майбутньому мати мільйони роботаксі на дорогах.

Маск розраховує на масове виробництво роботаксі та гуманоїдних роботів Optimus, щоб забезпечити наступний розділ розвитку компанії.

Продажі на ключових ринках, включаючи Північну Америку та Європу, залишаються млявими, і компанія зіткнулася з негативною реакцією споживачів на роль Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа. Крім того, кілька керівників покинули компанію останніми тижнями.

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Подальші перспективи

Доставка авто без участі водія є розширенням можливості, яку Tesla презентувала у квітні. Тоді компанія опублікувала відео, що демонструвало автономне переміщення автомобілів з її техаських виробничих ліній на логістичні майданчики.

Наразі незрозуміло, чи планується розширення автономних доставок електрокарів як окремого напряму в операційній діяльності Tesla.

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