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25 червня 2025, 13:52

Model Y не рятує: продажі Tesla в Європі знизилися майже на третину

Продажі Tesla у Європі впали на 27,9% у травні порівняно з минулим роком, навіть попри те, що продажі повністю електричних транспортних засобів у регіоні зросли на 27,2%, при цьому оновлена ​​Model Y від американського виробника електромобілів ще не демонструє ознак відродження успіху бренду. Про це пише Reuters.

Продажі Tesla у Європі впали на 27,9% у травні порівняно з минулим роком, навіть попри те, що продажі повністю електричних транспортних засобів у регіоні зросли на 27,2%, при цьому оновлена ​​Model Y від американського виробника електромобілів ще не демонструє ознак відродження успіху бренду.
Фото: depositphotos

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За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), загальний обсяг продажів автомобілів у Європі зріс на 1,9%, причому найбільше зростання спостерігалося за рахунок гібридів із заряджанням від мережі та автомобілів, що працюють на альтернативному паливі.

Падіння продажів Tesla

Європейські продажі Tesla падають вже п'ять місяців поспіль, оскільки клієнти переходять на дешевші китайські електромобілі, а в деяких випадках протестують проти політики генерального директора Tesla Ілона Маска.

Частка Tesla на європейському ринку в травні впала до лише 1,2% з 1,8% рік тому.

Оновлена ​​Model Y має на меті оновити застарілий модельний ряд компанії, оскільки традиційні автовиробники та китайські конкуренти швидко запускають електромобілі на тлі торговельної напруженості.

Китайські виробники зберегли своє сильне зростання в Європі минулого місяця, незважаючи на тарифи ЄС на китайські електромобілі, продавши 65 808 автомобілів та подвоївши свою частку ринку до 5,9%, згідно з окремими даними, опублікованими у вівторок компанією Jato Dynamics.

У травні BYD зареєструвала майже стільки ж автомобілів, скільки й Tesla, після того, як у квітні перевершила її за продажами.

Цифри

Продажі нових автомобілів у травні в Європейському Союзі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі зросли до 1,11 мільйона одиниць після падіння на 0,3% у квітні, свідчать дані ACEA.

Реєстрації в китайській державній компанії SAIC Motor та німецькій BMW зросли на 22,5% та 5,6% відповідно, тоді як у японської Mazda вони впали на 23%.

Тільки в ЄС загальний обсяг продажів автомобілів з початку року впав на 0,6%. Це відбувається попри зростання попиту на електромобілі, при цьому реєстрація автомобілів з акумуляторною батареєю (BEV), гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі (PHEV) та гібридно-електричних автомобілів (HEV) зросла на 26,1%, 15% та 19,8% відповідно.

У травні продажі електромобілів з підзарядженим двигуном (BEV), гібридних електромобілів (HEV) та зарядних пристроїв (PHEV) у ЄС склали 58,9% від загального числа реєстрацій легкових автомобілів, порівняно з 48,9% у травні 2024 року.

Серед найбільших ринків ЄС продажі нових автомобілів в Іспанії та Німеччині зросли на 18,6% та 1,2% відповідно, тоді як у Франції та Італії вони впали на 12,3% та 0,1%.

У Великій Британії кількість реєстрацій зросла на 1,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
gorobezus
gorobezus
25 червня 2025, 14:11
#
Время сливать акции Tesla, у кого они есть. Из законодателей моды Tesla скоро станет одной из многих, а значит посыпется капитализация построенная на хайпе.
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