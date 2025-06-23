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23 червня 2025, 11:16

Tesla запустила перші випробування сервісу роботаксі в Техасі

Компанія Tesla розпочала тестування власного сервісу роботаксі в місті Остін, штат Техас, вперше використовуючи свої автомобілі для комерційних пасажирських перевезень в автономному режимі. Генеральний директор компанії Ілон Маск назвав цю подію результатом десятирічної роботи. Про це у понеділок, 23 червня, повідомили світові ЗМІ з посиланням на його допис у соцмережі X.

Компанія Tesla розпочала тестування власного сервісу роботаксі в місті Остін, штат Техас, вперше використовуючи свої автомобілі для комерційних пасажирських перевезень в автономному режимі.

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Як працює тестовий сервіс

Наразі у випробуваннях беруть участь близько 10 автомобілів Tesla, які працюють за участю «монітора безпеки» — людини, що перебуває на передньому сидінні для контролю ситуації. Сервіс доступний лише за запрошеннями, а дата його повноцінного запуску для широкого загалу поки не оголошена.

У соціальних мережах вже почали з'являтися відео з поїздок. Наприклад, інфлюенсер Сойєр Меррітт поділився досвідом поїздки до ресторану, викликавши роботаксі через мобільний застосунок Tesla. За його словами, вартість поїздки склала $4,20. Для забезпечення безпеки на етапі тестування компанія запровадила низку обмежень: роботаксі працює лише в окремих районах міста, уникаючи складних дорожніх розв'язок, не перевозить дітей до 18 років та не працює за поганих погодних умов.

Правове поле та технологічний підхід

Запуск тестування став можливим напередодні набуття чинності нового закону штату Техас, який регулює рух автономного транспорту. Закон, що почне діяти з 1 вересня, вимагає від компаній отримання спеціальних дозволів на експлуатацію безпілотних автомобілів та встановлює вимоги до їхньої безпеки. Зокрема, автомобілі повинні мати щонайменше четвертий рівень автономності.

Технологічний підхід Tesla суттєво відрізняється від конкурентів, таких як Waymo (Google) та Cruise (General Motors). Замість комбінації дорогих сенсорів LiDAR та радарів, Tesla покладається виключно на камери. Ілон Маск стверджує, що це дозволяє значно знизити вартість технології без шкоди для безпеки, хоча цей підхід залишається предметом дискусій серед експертів.

Стриманий оптимізм експертів

Попри значущість події для Tesla, експерти закликають до стриманих оцінок. Професор університету Карнегі-Меллон Філіп Купман, слова якого наводить Reuters, зазначає, що повноцінний розвиток ринку роботаксі в США може тривати роки або навіть десятиліття, а поточні випробування є лише початком довгого шляху.

Чому це важливо

Запуск цього тестового сервісу — ключовий момент для Tesla. Він знаменує перехід технології автопілота (Full Self-Driving) зі статусу суперечливої функції для приватних власників до потенційного комерційного продукту. Це перший крок до реалізації давньої мрії Ілона Маска про створення цілого флоту автономних таксі, які генеруватимуть прибуток.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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