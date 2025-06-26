Міжнародні партнери спрямовують 42,5 мільйона євро на відновлення арки нового безпечного конфайнменту (НБК) над Чорнобильською атомною електростанцією. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
Україна отримає 42,5 мільйона євро на відновлення арки над Чорнобильською АЕС
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Про додаткові донорські внески Великої Британії, Європейської комісії та Франції оголосили у середу, 25 червня, у штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні, де відбулося засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
Внески
Внески для відновлення НБК:
- Франція — 10,6 млн євро;
- Велика Британія — 6,9 млн євро;
- Єврокомісія — 25 млн євро.
Крім того, в межах грантової угоди № 5 передбачено виділення 5 млн євро на аналіз пошкоджень НБК, розробку та реалізацію низки заходів з тимчасового ремонту арки.
За словами Гринчук, на засіданні обговорили плани щодо тимчасового ремонту НБК та подальших робіт для повного відновлення функціональності арки. Асамблея відзначила прогрес України в обстеженні будівельних конструкцій та виконанні підготовчих робіт.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку у безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами росії 14 лютого.
Пізніше стало відомо, що з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту.
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