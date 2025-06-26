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26 червня 2025, 14:58

Україна отримає 42,5 мільйона євро на відновлення арки над Чорнобильською АЕС

Міжнародні партнери спрямовують 42,5 мільйона євро на відновлення арки нового безпечного конфайнменту (НБК) над Чорнобильською атомною електростанцією. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Міжнародні партнери спрямовують 42,5 мільйона євро на відновлення арки нового безпечного конфайнменту (НБК) над Чорнобильською атомною електростанцією.
Фото: facebook.com/s.grynchuk

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Про додаткові донорські внески Великої Британії, Європейської комісії та Франції оголосили у середу, 25 червня, у штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні, де відбулося засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Внески

Внески для відновлення НБК:

  • Франція — 10,6 млн євро;
  • Велика Британія — 6,9 млн євро;
  • Єврокомісія — 25 млн євро.

Крім того, в межах грантової угоди № 5 передбачено виділення 5 млн євро на аналіз пошкоджень НБК, розробку та реалізацію низки заходів з тимчасового ремонту арки.

За словами Гринчук, на засіданні обговорили плани щодо тимчасового ремонту НБК та подальших робіт для повного відновлення функціональності арки. Асамблея відзначила прогрес України в обстеженні будівельних конструкцій та виконанні підготовчих робіт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку у безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами росії 14 лютого.

Пізніше стало відомо, що з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Disorder
Disorder
26 червня 2025, 16:40
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Norm popil
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