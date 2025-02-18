Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку у безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами росії 14 лютого. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
18 лютого 2025, 13:45
Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС
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Укриття ЧАЕС
За його словами, порівняно з 2024 роком, відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.
«росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об'єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ», — розповів Шмигаль.
Прем'єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки.
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Джерело: Мінфін
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