З адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
На вивчення наслідків пошкодження укриття Чорнобильської АЕС спрямують 400 тисяч євро
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Таке рішення прийнято під час позачергового засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міністерством захисту довкілля та Держагентством з управління зоною відчуження.
«Це — перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого», — зазначила Гринчук.
Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки.
За її словами, під час зустрічі також обговорили попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування укриття.
Гринчук додала, що наразі головне — провести якісний аналіз та об'єднати донорів для подальшого розвитку. Адже усунення наслідків російської агресії ймовірно потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
Нагадаємо
Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.
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