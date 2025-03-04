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4 березня 2025, 14:33

На вивчення наслідків пошкодження укриття Чорнобильської АЕС спрямують 400 тисяч євро

З адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

З адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту.
Фото: facebook.com/s.grynchuk

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Таке рішення прийнято під час позачергового засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міністерством захисту довкілля та Держагентством з управління зоною відчуження.

«Це — перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого», — зазначила Гринчук.

Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки.

За її словами, під час зустрічі також обговорили попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування укриття.

Гринчук додала, що наразі головне — провести якісний аналіз та об'єднати донорів для подальшого розвитку. Адже усунення наслідків російської агресії ймовірно потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Нагадаємо

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Klimo
Klimo
4 березня 2025, 16:06
#
400к? Интересно интересно.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
4 березня 2025, 16:13
#
Очень выгодно, красавчики.
+
0
SamBB
SamBB
4 березня 2025, 16:39
#
Таку тємку і на конвеєр можуть поставити свої ж…
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