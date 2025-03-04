На вивчення наслідків пошкодження укриття Чорнобильської АЕС спрямують 400 тисяч євро

З адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Таке рішення прийнято під час позачергового засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міністерством захисту довкілля та Держагентством з управління зоною відчуження.

«Це — перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого», — зазначила Гринчук.

Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки.

За її словами, під час зустрічі також обговорили попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування укриття.

Гринчук додала, що наразі головне — провести якісний аналіз та об'єднати донорів для подальшого розвитку. Адже усунення наслідків російської агресії ймовірно потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Нагадаємо

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.