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24 червня 2025, 18:50

Капіталізація Tesla зросла на $80 млрд після запуску роботаксі

Акції Tesla (TSLA) за підсумками торгів 23 червня подорожчали на 8,23% до $348,68 за папір. У результаті капіталізація компанії зросла приблизно на $80 млрд — за день показник зріс із $1,04 трлн до $1,12 трлн, свідчать дані TradingView. Це сталося на тлі початку тестування роботаксі Tesla, повідомляє Reuters.

Акції Tesla (TSLA) за підсумками торгів 23 червня подорожчали на 8,23% до $348,68 за папір.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На торгах у вівторок, 24 червня, зростання продовжилося. На премаркеті акції подорожчали ще на 1,72% до $354,71.

Запуск роботаксі

Довгоочікуване тестування послуги безпілотного таксі є важливим кроком для Tesla у підтвердженні технології, яку генеральний директор компанії Ілон Маск роками називав ключовим фактором високої ринкової вартості компанії, підкреслює агентство.

22 червня автовиробник розгорнув невеликий парк безпілотних таксі в Остіні, Техас, де вперше запропонував платні поїздки без участі водія. Вартість поїздки склала фіксовані $4,2 у межах обмеженої зони.

Успіх випробувань дуже важливий для Tesla, оскільки Маск переорієнтував компанію на розвиток безпілотних автомобілів та робототехніки. При цьому мільярдер відклав плани щодо завоювання масового ринку електромобілів на тлі посилення конкуренції з боку Китаю та зниження попиту на застарілу лінійку моделей, пише Reuters.

Читайте також: Tesla запустила перші випробування сервісу роботаксі в Техасі

«Це був комфортний, безпечний і унікальний досвід», — зазначив аналітик Wedbush Securities Ден Айвз, який у неділю здійснив кілька поїздок на роботаксі.

«Був момент, коли ми їхали в гору вузькою дорогою з припаркованими з обох боків машинами, зустрічним рухом та людьми, які відчиняють двері прямо на проїжджу частину. Роботаксі майстерно маневрувало», — розповів Айвз.

Багато блогерів також опублікували в соціальній мережі X відео своїх перших поїздок, на яких видно, як автомобілі пересуваються по жвавих міських вулицях, сповільнюючись і поступаючись іншим учасникам руху, зазначає Reuters.

Проте, на думку деяких експертів, це тестування за участю близько десяти автомобілів та пасажирів на передніх сидіннях, які виконують роль «спостерігачів за безпекою», можна назвати лише першим кроком у багаторічному процесі масштабування сервісу.

Tesla, як і її конкуренти, включаючи сервіс безпілотних таксі Waymo, що підтримується Google, раніше стикалася з федеральними розслідуваннями та відкликанням автомобілів через аварії.

Експерти також ставлять під сумнів ефективність автономної технології Tesla, яка в основному покладається на камери та штучний інтелект, без дублюючих датчиків, таких як лідари та радари.

На думку скептиків, туман, сильний дощ та яскраве сонячне світло можуть знижувати рівень безпеки.

Крім того, компанії доведеться враховувати новий закон Техасу, який набирає чинності 1 вересня, який вимагає отримання державного дозволу на експлуатацію безпілотних транспортних засобів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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