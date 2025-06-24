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24 червня 2025, 16:05

З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк

За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів.
Фото: depositphotos

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Деталі

За словами Железняка, про це йшлося під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном щодо проблеми дропів (фінансових мулів).

«Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно», — уточнив він.

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Історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається, підсумував він.

Нагадаємо

  • Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.
  • Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів. Людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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0
Я_ __
Я_ __
24 червня 2025, 16:17
#
«З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк»

Мінус пів лимона клієнтів банків та мінус 30к ФОП-ів, а ще обсяги переказів знизилися на 80 лярдів грн, оце потужно! Так тримати!

Наче пересічному громадянину не байдуже, дроп чи не дроп, страждатимуть то банки від зниження кількості клієнтів і переказів, та закритих ФОП-ів, котрі не приносять живі гроші. Точніше, вже банки страждають, бо як сказав Гороховський, в банках безкоштовних депозитів немає, тому кредити безвідсоткові військовим видавати не можемо. Тому показники зниження об`ємів переказів, блокування ФОП-ів та клієнтів — не означає, що ці люди не можуть мати готівку. Ну не буде людина ганяти гроші по картках і що? Буде маючи заблоковані банківські картки і перебуваючи в реєстрі дропів отримувати бабки готівкою (не як дроп, а за роботу умовно), або буде виводити все через криптообмінники, так, а далі що? Самі переводять економіку в тінь, вже пів лимона колишніх клієнтів банків будуть користуватися готівкою, супер, потужна потужність!))
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huliolopez
huliolopez
24 червня 2025, 16:47
#
Криптообмінники теж через дропів працюють. Понесеш їм готівку)))?
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Mini Mi
Mini Mi
24 червня 2025, 17:04
#
Ты таки не поверишь, они через нал и работают)
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Mini Mi
Mini Mi
24 червня 2025, 17:07
#
Потужно, если отбросить детей и пенсов, то процентов 5 населения забанили меньше чем за полгода.
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3212242
3212242
24 червня 2025, 17:14
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Краса, я в душі не гребу хто такі дропи, але тепер через них п'ять разів думаєш чи безпечно скинути 200 грн за колективну шаурму на обід.
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huliolopez
huliolopez
24 червня 2025, 17:33
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Дропи — це люди, які за грошову винагороду погоджуються відкривати банківські рахунки та передавати їх у користування третім особам.
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Три літри
Три літри
24 червня 2025, 17:40
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Пан Железняк не хоче попутно розповісти як це допомогли боротися з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?

Ах, журналісти Мінфіна його даже і не запитали про це? Ну да: де Мінфін, а де журналістика
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