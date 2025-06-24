З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк

За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, про це йшлося під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном щодо проблеми дропів (фінансових мулів).

«Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно», — уточнив він.

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Історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається, підсумував він.

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