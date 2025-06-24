За 2025 рік українські банки закрили рахунки по статті фінансового моніторингу 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам ФОПів. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
24 червня 2025, 16:05
З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк
Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
За словами Железняка, про це йшлося під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики спільно з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном щодо проблеми дропів (фінансових мулів).
«Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно», — уточнив він.
Читайте також: НБУ скасував обмеження в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для p2p-переказів
Історія переходу у ФОПи схеми теж дуже активно зараз спостерігається, підсумував він.
Нагадаємо
- Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.
- Наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів. Людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 7
Мінус пів лимона клієнтів банків та мінус 30к ФОП-ів, а ще обсяги переказів знизилися на 80 лярдів грн, оце потужно! Так тримати!
Наче пересічному громадянину не байдуже, дроп чи не дроп, страждатимуть то банки від зниження кількості клієнтів і переказів, та закритих ФОП-ів, котрі не приносять живі гроші. Точніше, вже банки страждають, бо як сказав Гороховський, в банках безкоштовних депозитів немає, тому кредити безвідсоткові військовим видавати не можемо. Тому показники зниження об`ємів переказів, блокування ФОП-ів та клієнтів — не означає, що ці люди не можуть мати готівку. Ну не буде людина ганяти гроші по картках і що? Буде маючи заблоковані банківські картки і перебуваючи в реєстрі дропів отримувати бабки готівкою (не як дроп, а за роботу умовно), або буде виводити все через криптообмінники, так, а далі що? Самі переводять економіку в тінь, вже пів лимона колишніх клієнтів банків будуть користуватися готівкою, супер, потужна потужність!))
Ах, журналісти Мінфіна його даже і не запитали про це? Ну да: де Мінфін, а де журналістика