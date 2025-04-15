Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, пише ЕП.
Ліміти на карткові перекази знизили їхні обсяги на 80 мільярдів на місяць — НБУ
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Деталі
«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», сказав він.
Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.
«Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту», — додав Олійник.
За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.
Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.
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Коментарі - 11
А коли створять реєстр корупціонерів у владі?
каждый уехавший налогоплательщик увозит с собой до 20 человеко-лет или 1 крылатую ракету . закрыть границы навсегда .
какие еще б идеи подать бы …
Цікавіше як будуть визначати що людина дроп чи ні, бо по ідеї дроп це систематична діяльність, а зараз деінде (судячи по відгуках на Мінфін) за 1−2 транзакції на невеликі суми банки вже починають скаженіти, щоб не вийшло так, що людина переказала кошти за хліб родичам і родичі не зумівши переконати банк в історії цього переказу — потрапили до такого реєстру) звісно це все умовно, але все одно що там напридумують, які критерії будуть щоб вносити в такий «реєстр» дропів
«Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.»
За окремо плату будь-які капризи))
рядовых граждан Украины, или только для укр.банков и НБУ…