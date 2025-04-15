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15 квітня 2025, 13:20

Ліміти на карткові перекази знизили їхні обсяги на 80 мільярдів на місяць — НБУ

Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки, пише ЕП.

Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

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Деталі

«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», сказав він.

Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.

«Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту», — додав Олійник.

За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+45
Я_ __
Я_ __
15 квітня 2025, 13:27
#
«Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.»

А коли створять реєстр корупціонерів у владі?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 квітня 2025, 13:29
#
Представляете если со 170 ярдов снять 18%+5% это сколько же заработать бы могло государство …

каждый уехавший налогоплательщик увозит с собой до 20 человеко-лет или 1 крылатую ракету . закрыть границы навсегда .

какие еще б идеи подать бы …
+
+45
Я_ __
Я_ __
15 квітня 2025, 13:30
#
«За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.»
Цікавіше як будуть визначати що людина дроп чи ні, бо по ідеї дроп це систематична діяльність, а зараз деінде (судячи по відгуках на Мінфін) за 1−2 транзакції на невеликі суми банки вже починають скаженіти, щоб не вийшло так, що людина переказала кошти за хліб родичам і родичі не зумівши переконати банк в історії цього переказу — потрапили до такого реєстру) звісно це все умовно, але все одно що там напридумують, які критерії будуть щоб вносити в такий «реєстр» дропів


«Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.»

За окремо плату будь-які капризи))
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
15 квітня 2025, 13:37
#
И эти 80 лярдов в месяц, которые кормили банковскую систему теперь кормят крипту и обменники.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
15 квітня 2025, 13:54
#
Ну і норм. Геть ніяк не відчулось це обмеження по факту.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
15 квітня 2025, 14:32
#
Для нищих, да!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 квітня 2025, 14:34
#
Это зрада или перемога…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
15 квітня 2025, 14:40
#
50/50
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 квітня 2025, 14:55
#
Даже стало интересно, а этот реестр будет доступен для
рядовых граждан Украины, или только для укр.банков и НБУ…
+
0
3212242
3212242
15 квітня 2025, 14:56
#
Хто такі дропи? Це типу якесь поняття, яке на 100% зрозуміле кожному і його можна використовувати в офіційному мовленні НБУ?
+
0
bonv
bonv
15 квітня 2025, 16:21
#
Кеш/крипта… І кому зробили гірше? Недолугі закони.
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