В НБУ прокоментували проблему безвідсоткових кредитів для військових

Національний банк вважає, що мораторій на нарахування відсотків і штрафів за кредитами для військових, запроваджений у 2014 році, сьогодні може обмежувати їхній доступ до споживчих кредитів, зокрема кредитних лімітів на картках, і потребує об'єктивного перегляду та змін у законодавстві. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Мета мораторію та його початковий ефект

Мораторій, введений у 2014 році, стосувався військовослужбовців й був спрямований на підтримку захисників, які доєдналися до ЗСУ і мали заборгованість за кредитами. «Несподіваний початок війни, мобілізація вимагали швидкого рішення для підтримки наших захисників, які отримували споживчі кредити ще до війни, і пішовши до лав ЗСУ потребували підтримки для врегулювання питання сплати за кредитом», — пояснили в НБУ.

Поточні виклики для банківської системи

Зростання кількості військових за три роки війни створює проблему для банків, адже надання безвідсоткових кредитів може призвести до збитків. «Безкоштовних грошей у банків не буває. Банки сплачують відсотки за депозитами та мають покривати операційні витрати. Потенційні збитки банків створюють ризики передусім для вкладників та можуть негативно вплинути на їх довіру до банківської системи», — зазначили в НБУ.

Пошук збалансованого рішення

На думку регулятора, мораторії в ринковій економіці мають лише тимчасовий ефект, а в довгостроковій перспективі обмежують доступ до товарів і послуг.

«Національний банк завжди відкритий до діалогу з цього питання і ми вже неодноразово підіймали це його в дискусіях з представниками уряду і парламенту з метою формування спільної об'єктивної оцінки ситуації та вироблення можливих законодавчих ініціатив, спрямованих на збалансоване розв'язання вказаного питання», — підсумували в НБУ.