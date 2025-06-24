Золото подешевшало на тлі перемир’я між Ізраїлем та Іраном

У вівторок, 24 червня, ціни на золото впали до майже двотижневого мінімуму на тлі заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості про перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на золото

Станом на 09:39 за київським часом спотова ціна на золото знизилася на 1,4% до $3 319,84 за тройську унцію, що є найнижчим рівнем з 11 червня 2025 року.

Ф'ючерси на золото в США впали на 1,7% до $3 335,50.

Що з іншими дорогоцінними металами

Спотове срібло впало на 0,5% до $35,96 за тройську унцію,

Платина — на 1,1% до $1 280,58,

Паладій — на 2,2% до $1 055,15.

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«Схоже, що короткострокові геополітичні ризики, пов'язані з конфліктом між США та Іраном, зменшуються. Це відбувається після того, як з'явилися ознаки деескалації напруженості між країнами», — зазначив керівник відділу глобальної макроекономіки брокерської компанії Tastylive.

Тепер інвестори зосереджені на виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Він має виступити перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг пізніше у вівторок. Досі Пауелл досить обережно натякав на можливе швидке пом'якшення монетарної політики.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне та всеосяжне припинення вогню.

Вранці 24 червня іранський телеканал Press TV оголосив про початок режиму припинення вогню у військовому конфлікті з Ізраїлем. У повідомленні йдеться, що цей режим набув чинності після чотирьох хвиль іранських атак на ізраїльську територію.

Пізніше Ізраїль підтвердив припинення вогню, слідом за заявою Ірану.