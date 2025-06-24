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24 червня 2025, 11:10

Долар дешевшає на новинах про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Долар США подешевшав у вівторок, 24 червня, тоді як його австралійський та новозеландський аналоги зросли після того, як президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що викликало радість інвесторів та спричинило зростання ризиків на ринках. Про це пише Reuters.

Долар США подешевшав у вівторок, 24 червня, тоді як його австралійський та новозеландський аналоги зросли після того, як президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що викликало радість інвесторів та спричинило зростання ризиків на ринках.
Фото: depositphotos

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Припинення вогню

Трамп оголосив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що потенційно покладе край 12-денному конфлікту, який змусив мільйони людей втекти з Тегерана та викликав побоювання щодо подальшої ескалації у розірваному війною регіоні.

Чутливий до ризику австралійський долар отримав підйом і востаннє торгувався на 0,5% вище, до $0,6493, як і ківі, який зріс на 0,55% до $0,6009. Ізраїльський шекель також різко зріс, підскочивши на 1% відносно долара до найвищого рівня з лютого 2023 року.

«Це, очевидно, позитивна новина для настроїв щодо ризику», — сказав Родріго Катріль, старший валютний стратег Національного банку Австралії, щодо оголошеного припинення вогню.

«Нам, очевидно, потрібно трохи більше деталей щодо того, що саме все це означає… Я гадаю, що це будуть умови припинення вогню та які умови для більш тривалої мирної угоди».

Долар, який минулого тижня отримав підтримку від попиту на безпечні активи, загалом впав після цих новин.

По відношенню до єни долар знизився на 0,47% до 145,45.

Євро зріс на 0,23% до $1,1605, а фунт стерлінгів — на 0,27% до $1,3564.

Єна та євро виграли від падіння цін на нафту, оскільки і ЄС, і Японія значною мірою залежать від імпорту нафти та зрідженого природного газу, тоді як Сполучені Штати є чистим експортером.

>Додали негативного впливу на долар пом'якшувальні коментарі політика Федеральної резервної системи Мішель Боуман, яка заявила, що центральному банку США слід найближчим часом розглянути питання про зниження процентних ставок.

Відкритість Боумена щодо скорого зниження ставок підтримує голова ФРС Крістофер Воллер, який минулого тижня в телевізійному інтерв'ю заявив, що також розгляне питання зниження ставки на засіданні наступного місяця.

По відношенню до кошика валют долар дещо знизився до 98,12, продовживши падіння на понад 0,5% протягом попередньої сесії.

Голова ФРС Джером Павелл має дати свідчення перед Конгресом США у вівторок і середу, де основна увага буде приділена перспективам щодо процентних ставок у США.

«Схоже, що серед ради директорів ФРС зростає розкол напередодні свідчень голови ФРС Пауелла», — сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Ймовірність зниження ставки в липні… все ще недооцінена. Я думаю, що вона має бути вищою».

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у липні приблизно в 23%, порівняно з 14,5% день тому.

У криптовалютах біткойн зріс більш ніж на 1% до 105 155,52 доларів, тоді як ефір підскочив на 2,7% до 2 412,54 доларів, що відображає позитивний настрій щодо ризику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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