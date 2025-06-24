Ціна газу в ЄС впала на 12% на новинах про перемир'я на Близькому Сході

Вартість липневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF в Нідерландах впала на 11,78% на початку торгів опустилися до €35,75 за 1 МВт·год, або $436,15 за 1 тис. куб. м за поточним курсом на ринку Форекс. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

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Що вплинуло на ціни

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне та всеосяжне припинення вогню. «Будь ласка, не порушуйте перемир'я!», — написав Трамп в мережі Truth Social.

Вранці 24 червня іранський телеканал Press TV оголосив початок режиму припинення вогню у військовому конфлікті з Ізраїлем. У повідомленні йдеться, що цей режим набув чинності після чотирьох хвиль іранських атак на ізраїльську територію.

Пізніше Ізраїль за Іраном підтвердив припинення вогню.