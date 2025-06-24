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24 червня 2025, 9:17

Ціна на нафту впала до мінімуму після заяв Трампа щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Ціни на нафту різко впали до найнижчого рівня за понад тиждень у вівторок, після того як президент США Дональд Трамп заявив про домовленість між Іраном та Ізраїлем про припинення вогню, що зменшило побоювання щодо перебоїв з постачанням на Близькому Сході — великому регіоні видобутку нафти. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту різко впали до найнижчого рівня за понад тиждень у вівторок, після того як президент США Дональд Трамп заявив про домовленість між Іраном та Ізраїлем про припинення вогню, що зменшило побоювання щодо перебоїв з постачанням на Близькому Сході - великому регіоні видобутку нафти.
Фото: depositphotos

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Падіння цін

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,08, або 2,9%, до $69,40 за барель, після того, як раніше впали більш ніж на 4% і досягнули найнижчого рівня з 11 червня. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на $2,03, або 3,0%, до $66,48 за барель, знизившись на 6% до найнижчого рівня з 9 червня на початку сесії.

«Мирний план» Трампа

У понеділок Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран повністю погодилися на припинення вогню, додавши, що Іран негайно розпочне припинення вогню, а Ізраїль — через 12 годин.

Якщо обидві сторони збережуть мир, війна офіційно закінчиться через 24 години, завершивши 12-денний конфлікт.

«Якщо припинення вогню буде дотримуватися, як оголошено, інвестори можуть очікувати повернення до нормального стану нафтової галузі», — сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«У майбутньому ступінь дотримання Ізраїлем та Іраном нещодавно оголошених умов припинення вогню відіграватиме значну роль у визначенні цін на нафту», — сказав Сачдева.

Трамп заявив, що набуде чинності «повне та абсолютне» припинення вогню з метою припинення конфлікту між двома країнами. «З новинами про припинення вогню ми зараз спостерігаємо, як премія за ризик, закладена в ціну на сиру нафту минулого тижня, майже випаровується», — сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

Іран є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК, і послаблення напруженості дозволить йому експортувати більше нафти та запобігти перебоям з постачанням, що стало основним фактором зростання цін на нафту останніми днями.

Обидва нафтові контракти закрилися на понад 7% нижче попередньої сесії після зростання до п'ятимісячних максимумів після атаки США на ядерні об'єкти Ірану минулими вихідними, що викликало побоювання щодо розширення ізраїльсько-іранського конфлікту.

Пряма участь США у війні також зосередила увагу інвесторів на Ормузькій протоці, вузькому та життєво важливому водному шляху між Іраном та Оманом у Близькосхідній Перській затоці, через який протікає від 18 до 19 мільйонів барелів сирої нафти та палива на день, що становить майже п'яту частину світового споживання.

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Зростало занепокоєння, що будь-яке порушення морської діяльності через протоку призведе до катапультування цін, можливо, до тризначних цифр. Однак поки що трейдери перевели подих після нещодавнього стрибка цін на нафту.

«Технічно, нічний розпродаж посилює рівень опору між приблизно $78,40 (максимуми жовтня 2024 року та червня 2025 року) та $80,77 (максимум з початку року), і очевидно, що для пробиття цього рівня опору сирої нафти знадобиться щось надзвичайно неочікуване та згубне для постачання», — додав Сікамор.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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