Парламент Ірану схвалив перекриття Ормузької протоки у відповідь на удар США

Парламент Ірану схвалив законопроєкт про закриття Ормузької протоки — ключового морського шляху для експорту нафти. Цей крок розглядається як найжорсткіша можлива відповідь на нещодавні авіаудари США по іранській ядерній інфраструктурі. Про це у неділю, 22 червня, повідомляє Al Arabiya з посиланням на іранське державне телебачення Press TV.

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Рішення ще не остаточне

Попри голосування в парламенті, протока наразі залишається відкритою. Остаточне рішення про її перекриття має ухвалити вищий орган безпеки Ірану. Цей крок вважається крайнім заходом, до якого Тегеран може вдатися у відповідь на американську атаку.

Стратегічне значення протоки

Ормузька протока є однією з найважливіших у світі морських артерій. Через неї проходить близько 20% усієї нафти, що споживається у світі. Це основний маршрут для танкерів, що транспортують нафту з таких країн, як Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Ірак та сам Іран.

Перекриття цього шляху може спричинити хаос на світових енергетичних ринках. Деякі аналітики прогнозують, що за такого сценарію ціни на нафту можуть злетіти до 100 доларів за барель або навіть вище.

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