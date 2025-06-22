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22 червня 2025, 20:10

Парламент Ірану схвалив перекриття Ормузької протоки у відповідь на удар США

Парламент Ірану схвалив законопроєкт про закриття Ормузької протоки — ключового морського шляху для експорту нафти. Цей крок розглядається як найжорсткіша можлива відповідь на нещодавні авіаудари США по іранській ядерній інфраструктурі. Про це у неділю, 22 червня, повідомляє Al Arabiya з посиланням на іранське державне телебачення Press TV.

Парламент Ірану схвалив законопроєкт про закриття Ормузької протоки — ключового морського шляху для експорту нафти.

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Рішення ще не остаточне

Попри голосування в парламенті, протока наразі залишається відкритою. Остаточне рішення про її перекриття має ухвалити вищий орган безпеки Ірану. Цей крок вважається крайнім заходом, до якого Тегеран може вдатися у відповідь на американську атаку.

Стратегічне значення протоки

Ормузька протока є однією з найважливіших у світі морських артерій. Через неї проходить близько 20% усієї нафти, що споживається у світі. Це основний маршрут для танкерів, що транспортують нафту з таких країн, як Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Ірак та сам Іран.

Перекриття цього шляху може спричинити хаос на світових енергетичних ринках. Деякі аналітики прогнозують, що за такого сценарію ціни на нафту можуть злетіти до 100 доларів за барель або навіть вище.

Читайте також: США завдали масованого удару по ядерних об'єктах Ірану, Трамп оголосив про їх «повне знищення»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2025, 20:13
#
Парламент)))))

вмієте ви пожартувати, дякую
+
+30
Я Саня
Я Саня
22 червня 2025, 20:42
#
А пво іранське знає що іран сьоцє перекрити протоку?
+
+15
Три літри
Три літри
22 червня 2025, 20:52
#
Якщо послухати іранські ЗМІ то вони вже перемогли Ізраїль

тепере залишилось лише перемогти США
+
0
Я Саня
Я Саня
22 червня 2025, 20:46
#
Що найстрашніше, такий час, а америкою керують агенти кремля
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 червня 2025, 21:47
#
Що ти несеш? Там своїх дурнів хватає, підставили ізраїль під смерть)), а самі будуть отримувати бариші… як завжди ((
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
22 червня 2025, 21:48
#
Ну і розумно зроблять що перекривають. Ці терпіти не будуть, як деякі.((
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