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23 червня 2025, 18:10

Італія заморозила активи російських олігархів на суму понад $2,6 мільярда

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,3 мільярда євро ($2,64 мільярда) з моменту вторгнення в Україну в 2022 році, свідчать дані, надані італійською владою, причому останні вилучення відбулися на початку місяця. Про це пише Reuters.

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2,3 мільярда євро ($2,64 мільярда) з моменту вторгнення в Україну в 2022 році, свідчать дані, надані італійською владою, причому останні вилучення відбулися на початку місяця.
Фото: depositphotos

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Що конфіскували

Італія конфіскувала активи, зокрема банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, в рамках санкцій Європейського Союзу проти Кремля та його прихильників.

Банк Італії заявив, що на кінець червня 2023 року їхня вартість становила $2,5 мільярда. Цього місяця загальну суму не оновили, але заявили, що кошти, заморожені через санкції проти росії, станом на грудень 2024 року склали майже 280 мільйонів євро, що на 44 мільйони євро більше, ніж попереднього року.

Окремо, на початку червня податкова поліція вилучила іранську компанію Irital Shipping Lines, що базується в Мілані, та два її об'єкти нерухомості загальною вартістю понад 1 мільйон євро через «військову підтримку Іраном війни росії в агресії проти України».

Компанія ще не відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою агентством Reuters.

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Агентство державного майна Італії заморожує всі неліквідні активи через санкції ЄС, а уряд Італії несе витрати на управління цими активами протягом періоду заморожування.

Згідно з останніми офіційними даними, витрати держави на їх утримання становили 31,7 мільйона євро станом на лютий 2024 року.

На запитання про рівень витрат на утримання, понесених італійськими платниками податків, агентство заявило, що не може надати цю інформацію, оскільки вона «охоплена службовою таємницею».

Розрахунки Reuters показують, що витрати могли зрости приблизно на 15 мільйонів євро, досягнувши понад 45 мільйонів євро на сьогодні.

Доля цих активів залежить від Європейського Союзу.

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Якщо ЄС вирішить зробити заморожування постійним, держава повинна розпочати провадження щодо перетворення їх на конфіскації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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