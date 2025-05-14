Прибуток Euroclear від заморожених активів рф знизився до 1,47 млрд євро

Бельгійська фінансова компанія Euroclear заробила 1,47 млрд євро відсоткового прибутку від заморожених активів рф у першому кварталі 2025 року, але цей показник упав на 7,5% порівняно з минулим роком. Про це пише пресслужба Euroclear.

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Зміни в доходах

Падіння відсоткового прибутку від заморожених активів рф стало першим за період із початку війни в Україні.

Згідно з регламентом ЄС про непередбачувані внески, запровадженим у травні 2024 року, Euroclear сформувала резерв у 944 млн євро за перший квартал 2025 року.

Витрати через санкції

Санкції рф і відповідні контрзаходи спричинили прямі витрати компанії на 22 млн євро та втрату доходу від бізнесу на 9 млн євро.

Відсоткові доходи від активів рф, що оподатковуються, принесли Бельгії 360 млн євро податків.

Баланс активів

На кінець березня 2025 року баланс Euroclear Bank склав 230 млрд євро, із них 195 млрд євро — це заморожені активи рф під санкціями.

Грошові залишки Euroclear реінвестує у низькоризикові фінансові інструменти, що принесло 1,5 млрд євро доходу від реінвестування відсотків заморожених коштів рф у першому кварталі 2025 року.

Перекази до фонду

Згідно з регламентом Єврокомісії від травня 2024 року, прибутки від реінвестування активів рф перераховуються до Європейського фонду для України. Euroclear зберігає 10% прибутку для покриття ризиків і вимог до капіталу. За 2024 рік компанія вже передала фонду близько 3,5 млрд євро.