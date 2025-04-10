ЄС отримає 2,1 млрд євро від використання заморожених активів ЦБ росії

Європейська комісія цього тижня отримає 2,1 млрд євро , згенерованих від управління замороженими активами російського центрального банку, повідомила прес-служба Єврокомісії.

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Деталі

Кошти сформовані за рахунок прибутку, накопиченого центральними депозитаріями цінних паперів за друге півріччя 2024 року від активів ЦБ росії, заблокованих санкціями Євросоюзу після вторгнення російських воїн до України.

Отримані кошти буде направлено Україні у вигляді кредитів, які підуть на зміцнення обороноздатності країни, її відновлення та реконструкцію, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Основна частина надходжень піде через створений за підтримки G7 механізм Extraordinary ERA, інша — через Європейський фонд миру (European Peace Facility).

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Нагадаємо

Заморожені активи російського Центробанку оцінюються приблизно в 200 млрд євро.

У Євросоюзі точаться дискусії щодо подальшої долі резервів: одні країни пропонують повністю конфіскувати їх і направити на відновлення України, інші виступають за збереження блокування активів та використання лише відсотків від них для фінансової підтримки України.

Наразі G7 та ЄС вирішили спрямовувати Україні саме дохід від заморожених коштів, а основна сума залишається недоторканною.