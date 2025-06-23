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23 червня 2025, 10:35

Міжнародний ринок: Долар зростає, інвестори готуються до відповіді Ірану на атаки США

Долар США зміцнився в понеділок, 23 червня, оскільки стурбовані інвестори шукають безпеки, хоча стримані рухи свідчать про те, що ринки чекали на відповідь Ірану на атаки США на його ядерні об'єкти, які загострили конфлікт на Близькому Сході. Про це пише Reuters.

Долар США зміцнився в понеділок, 23 червня, оскільки стурбовані інвестори шукають безпеки, хоча стримані рухи свідчать про те, що ринки чекали на відповідь Ірану на атаки США на його ядерні об'єкти, які загострили конфлікт на Близькому Сході.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Основні зміни відбулися на ринку нафти, де ціни на сиру нафту досягли п'ятимісячного максимуму, тоді як світові акції впали після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану, а президент Дональд Трамп порушив ідею зміни режиму в Ісламській республіці.

Що з валютою

На валютних ринках євро знизився на 0,33% до $1,1484, тоді як австралійський долар, який часто розглядається як індикатор ризику, досяг місячного мінімуму та востаннє був на 0,67% слабшим до $0,6408.

Таким чином, індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести інших одиниць, зріс на 0,12% до 99,037. Фунт стерлінгів знизився на 0,26% до 1,3416 долара, тоді як новозеландський долар впав на 0,68% до 0,5926 долара.

Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що ринки перебувають у режимі очікування щодо реакції Ірану, більше турбуючись про позитивний інфляційний вплив конфлікту, ніж про негативний економічний.

«Валютні ринки будуть залежати від коментарів та дій урядів Ірану, Ізраїлю та США», — сказав Конг.

«Ризики явно зміщені в бік подальшого зростання валют-притулків, якщо сторони ескалують конфлікт».

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Долар зріс на 0,52% щодо єни до 146,81 після того, як на початку сесії досяг місячного максимуму. Американська валюта кинула тінь на інші азійські валюти, включаючи рупію, ринггіт та філіппінське песо.

Стратеги Bank of America заявили, що пара долар/єна може зрости, якщо ціни на нафту залишатимуться високими, зазначивши, що Японія імпортує майже всю свою нафту, понад 90% якої надходить з Близького Сходу, тоді як США значною мірою є енергетично незалежними.

«Ми вважаємо, що пара USD/JPY працює як захист від ескалації геополітичної напруженості на Близькому Сході з позитивним перенесенням», — йдеться в їхній записці.

Іран пообіцяв захищатися через день після того, як США скинули бомби для знищення бункерів на гору над іранським ядерним полігоном Фордоу. Американські лідери закликали Тегеран відмовитися від позицій, на тлі виникнення осередків антивоєнних протестів у містах США.

На шляху до того, що широко вважається найефективнішою загрозою Ірану для Заходу, його парламент схвалив рішення про закриття Ормузької протоки. Майже чверть світових поставок нафти проходить через вузькі води, які Іран розділяє з Оманом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

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«Ринки, схоже, поки що розглядають удари США по Ірану як стриману подію, а не як початок ширшої війни», — сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«Приглушений потік інвестицій до притулків свідчить про те, що інвестори все ще припускають, що це одноразова ескалація, а не порушення світових поставок нафти чи торгівлі».

Хоча долар повернув собі роль безпечної гавані через швидке зростання геополітичних ризиків, відносно стримані рухи свідчать про те, що інвестори все ще обережні щодо ва-банкінгу з доларом.

Американська валюта цього року впала на 8,6% відносно своїх основних конкурентів, оскільки економічна невизначеність, спричинена тарифами президента Дональда Трампа, та занепокоєння щодо їхнього впливу на зростання економіки США спонукали інвесторів поспішати в пошуках альтернатив.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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