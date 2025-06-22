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22 червня 2025, 9:31

США завдали масованого удару по ядерних об'єктах Ірану, Трамп оголосив про їх «повне знищення»

Сполучені Штати завдали прямих авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану, що стало безпрецедентним кроком, який фактично втягує США у збройний конфлікт на Близькому Сході. У своєму зверненні до нації президент США Дональд Трамп заявив про «повне знищення» ядерної інфраструктури Ірану. Інформацію про атаку він також поширив у своїй соцмережі Truth Social.

Сполучені Штати завдали прямих авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану, що стало безпрецедентним кроком, який фактично втягує США у збройний конфлікт на Близькому Сході.

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Деталі військової операції

За даними видань Axios та Reuters, які посилаються на джерела в адміністрації Трампа, удари були завдані американськими стратегічними бомбардувальниками B-2. Вони використали потужні протибункерні бомби, здатні вражати цілі, розташовані глибоко під землею.

Ціллю стали три основні об'єкти іранської ядерної програми:

  • Фордо — підземний завод зі збагачення урану, який вважається найбільш захищеним ядерним об'єктом Ірану.
  • Натанз — найбільший в Ірані промисловий комплекс зі збагачення урану.
  • Ісфахан — центр ядерних досліджень та виробництва ядерного палива.

За інформацією кореспондента Fox News, по об'єкту в Фордо було застосовано шість протибункерних бомб, а по Натанзу та Ісфахану було запущено 30 крилатих ракет «Томагавк» з підводних човнів. Джерела The New York Times повідомили, що президент Трамп спостерігав за операцією із ситуаційного центру Білого дому разом із держсекретарем Марко Рубіо та головою ЦРУ Джоном Реткліфом.

Реакція в Ірані та Ізраїлі

Іранські державні ЗМІ підтвердили факт ударів по трьох об'єктах. Радник голови іранського парламенту заявив, що влада очікувала на атаку, зокрема на Фордо, і персонал звідти було евакуйовано завчасно.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подякував Трампу за «історичне та безпрецедентне рішення». Водночас Ізраїль негайно ввів жорсткі обмеження на пересування цивільного населення, закрив школи та заборонив масові зібрання, що свідчить про очікування неминучої військової відповіді з боку Ірану.

Політичний контекст та наслідки

Ця атака є кульмінацією багаторічного тиску Ізраїлю на США з вимогою знищити іранські ядерні об'єкти та тижнів дипломатичної напруженості. Джерела CNN повідомляють, що Трамп сподівається цим ударом змусити Іран повернутися до переговорів і поки не планує нових атак.

Ключовою метою іранської ядерної програми є збагачення урану, що може бути використано як для виробництва палива для атомних електростанцій, так і для створення ядерної зброї. Об'єкти, по яких було завдано удару, є центральними елементами цієї програми.

Для Дональда Трампа, як зазначає Financial Times, цей удар є поворотним моментом, що суперечить його передвиборчій обіцянці не втягувати США у «вічні війни». Цей крок може як мобілізувати прихильників жорсткої сили, так і відштовхнути ізоляціоністську частину його електорату.

До теми: Ринок після удару США по Ірану: що буде з акціями, нафтою та золотом

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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Pablito
Pablito
22 червня 2025, 10:59
#
Дика епоха, коли правлять божевільні діди: трумп, *** , хаменеі, сі…
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3212242
3212242
22 червня 2025, 11:59
#
Хаменеї править вже 4-й десяток років, ви про яку саме епоху? :)
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 червня 2025, 14:41
#
Рано чи пізно люди мають дійти до розуміння, що вони друг другу не вороги, незалежно від національності, кольору і релігії, а вороги сидять у владі… у всіх країнах без виключення.
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Qwerty1999
Qwerty1999
22 червня 2025, 11:55
#
Дональд Трамп: «Если бы я был президентом, этой войны не было …»
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BatonUA
BatonUA
22 червня 2025, 13:28
#
Це спеціальна військова операція…
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financialGenius
financialGenius
22 червня 2025, 14:29
#
Что-то очень «веселое» будет в понедельник на биржах.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 червня 2025, 14:43
#
Скоро нафту по 100 побачимо.
А далі ще в Азії потрібно щось розпалювати.
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Kharakternyk
Kharakternyk
22 червня 2025, 14:53
#
22.06.1941 Гітлер розпочав бомбити Радянський Союз,
22.06.2025 Трамп надумав побомбити Іран.
Совпадєніє?:)
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