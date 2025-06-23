Користувачі X Ілона Маска незабаром матимуть можливість інвестувати та торгувати в соцмережі, повідомляє Financial Times з посиланням на гендиректора компанії Лінду Яккаріно.
Користувачі X Ілона Маска зможуть інвестувати та торгувати в соцмережі
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Що відомо
X також вивчає варіанти випуску кредитних і дебетових карток. За словами Яккаріно, це може статися вже цього року.
Наприкінці січня джерело Reuters заявило, що Visa та X працюватимуть над спільним платіжним рішенням усередині соцмережі. Пізніше ці плани підтвердила сама Яккаріно на своїй сторінці X.
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Visa стане першим партнером платіжного сервісу X Money, який дозволить поповнювати гаманець у X та підключати дебетові картки для P2P-переказів.
Крім того, користувачі соцмережі зможуть переказувати гроші на свій банківський рахунок з X Money. Спочатку сервіс буде запущено у США, зазначила Яккаріно.
Нагадаємо
- Ілон Маск оголосив про запуск бета-версії банківської програми X Money, яка стане частиною платформи X і дозволить проводити фінансові операції, але на початковому етапі доступ отримають лише окремі користувачі.
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