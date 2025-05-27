Ілон Маск оголосив про запуск бета-версії банківського застосунку X Money, який стане частиною платформи X і дозволить проводити фінансові операції, але на початковому етапі доступ отримають лише окремі користувачі. Про це пише Cointelegraph.
27 травня 2025, 14:51
Ілон Маск розпочав бета-тестування фінансового сервісу X Money
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Що відомо
Маск підкреслив, що сервіс потребує обережного запуску, адже йдеться про кошти людей. Повноцінний запуск X Money запланований на 2025 рік, і наразі компанія вже має 41 ліцензію на грошові перекази у США.
Мета проєкту
X Money має стати основою «всеохопного застосунку», про який Маск говорив ще після покупки Twitter у 2022 році, коли він планував додати можливість переказів та чайових для творців контенту.
Очікувані функції
Сервіс дозволить здійснювати перекази, оплачувати послуги та проводити банківські операції. Є припущення, що X Money може підтримувати криптовалюти, зокрема біткоїн.
Джерело: Мінфін
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