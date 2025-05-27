Ілон Маск розпочав бета-тестування фінансового сервісу X Money

Ілон Маск оголосив про запуск бета-версії банківського застосунку X Money, який стане частиною платформи X і дозволить проводити фінансові операції, але на початковому етапі доступ отримають лише окремі користувачі. Про це пише Cointelegraph.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Маск підкреслив, що сервіс потребує обережного запуску, адже йдеться про кошти людей. Повноцінний запуск X Money запланований на 2025 рік, і наразі компанія вже має 41 ліцензію на грошові перекази у США.

Мета проєкту

X Money має стати основою «всеохопного застосунку», про який Маск говорив ще після покупки Twitter у 2022 році, коли він планував додати можливість переказів та чайових для творців контенту.

Очікувані функції

Сервіс дозволить здійснювати перекази, оплачувати послуги та проводити банківські операції. Є припущення, що X Money може підтримувати криптовалюти, зокрема біткоїн.