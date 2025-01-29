Ілон Маск і Visa об’єднуються для створення фінансового гаманця X Money

Соціальна мережа X, яка належить Ілону Маску, оголосила про стратегічне партнерство з Visa . Метою співпраці є підтримка нового фінансового продукту під назвою X Money, який планується запустити в майбутньому. Про це повідомляє видання TechCrunch.

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Як працюватиме X Money?

У рамках партнерства буде використовуватися технологія Visa Direct, яка дозволяє здійснювати перекази в режимі реального часу. Це стане основою для функцій нового гаманця, включаючи:

Поповнення коштів на рахунок у X Money;

Підключення дебетових карток для проведення транзакцій;

Переведення коштів назад на банківські рахунки користувачів.

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно назвала це партнерство першим із серії «великих анонсів», пов’язаних із X Money. Наразі продукт ще не запущено, але компанія активно готується до його впровадження.

Фінансове бачення Ілона Маска

Ідея перетворення X на фінансову платформу не нова для Маска. Незабаром після придбання Twitter (який пізніше був перейменований на X) він анонсував плани інтеграції фінансових інструментів. Серед них — можливість підтримки творців контенту через чайові та пропозиція високих процентних ставок для користувачів, які зберігатимуть кошти на платформі.

Для реалізації цих планів X активно отримує ліцензії на здійснення грошових переказів у різних штатах США через свою дочірню компанію X Payments. Наразі компанія вже має необхідні дозволи у понад 40 штатах, що підкреслює її амбіції у сфері фінансових послуг.

Фінансовий стан X

Попри амбітні плани, фінансовий стан платформи залишається складним. У листі до співробітників Маск зазначив, що X «ледве виходить на самоокупність». Крім того, банки, такі як Morgan Stanley, Barclays і Bank of America, намагаються продати частину боргу в 13 мільярдів, який виник після придбання Twitter у 2022 році.