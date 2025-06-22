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22 червня 2025, 11:37

Ринок після удару США по Ірану: що буде з акціями, нафтою та золотом

Авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану можуть спричинити первинний шок на світових фінансових ринках, запустивши класичний сценарій втечі від ризику. Події ще розвиваються, але вже можна спрогнозувати первинну реакцію різних класів активів на безпрецедентну ескалацію на Близькому Сході. Про це пишуть експерти Hugs.fund.

Авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану можуть спричинити первинний шок на світових фінансових ринках, запустивши класичний сценарій втечі від ризику.

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Шок для ринків акцій та зростання волатильності

Очікується, що фондові ринки відреагують на новини падінням. Ключові американські індекси, як-от S&P 500 та Nasdaq, можуть на початковому етапі втратити 1,5−3%. Особливо вразливими можуть виявитися акції технологічних гігантів, які вважаються ризиковими активами, та авіакомпаній, що постраждають через неминуче зростання цін на пальне. При цьому, за першими спостереженнями, криптовалютний ринок відреагував на ескалацію досить помірно. Біткоїн відкотився до $101 тис.

На тлі підвищеної невизначеності прогнозується зростання індексу волатильності, який часто називають «індексом страху». Його ріст свідчитиме про те, що інвестори очікують на значні коливання ринку в найближчому майбутньому.

Нафта та Ормузька протока: ключовий ризик

Найбільш очевидною реакцією ринку стане стрибок цін на нафту. Очікується, що вартість еталонних марок Brent та WTI може зрости на $3−7 за барель у перші дні після атаки.

Однак головний ризик для енергетичного ринку полягає в можливій відповіді Ірану — загрозі блокування Ормузької протоки. Це може спровокувати паніку та значно різкіше зростання цін. Ормузька протока є найважливішим у світі морським шляхом для транспортування нафти. Через цю вузьку протоку проходить близько 20% усього світового споживання нафти, що робить її блокування прямою загрозою для глобальної енергетичної безпеки.

Попит на «безпечні гавані»: золото, долар та держоблігації

На тлі втечі від ризику інвестори традиційно шукатимуть захисту в безпечних активах. Головними бенефіціарами цієї ситуації стануть:

  • Золото та срібло: Очікується приплив попиту на дорогоцінні метали як на класичні «безпечні гавані».
  • Державні облігації США: Попит на довгострокові американські держпапери, ймовірно, зросте, що призведе до зниження їхньої дохідності.
  • Долар США: Американська валюта може посилитися щодо євро та валют ринків, що розвиваються, через свій статус резервної валюти.

Крім того, на тлі конфлікту можуть зрости акції оборонних компаній (в очікуванні нових замовлень) та нафтогазових гігантів (через вищі ціни на енергоносії).

Що далі: вся увага на відповідь Ірану

Важливо розуміти, що описані вище реакції є прогнозом первинного, емоційного шоку. Подальша динаміка ринків повністю залежатиме від характеру та масштабу відповіді Ірану. Якщо Тегеран вдасться до серйозних військових дій, це може запустити тривалу кризу та період високої волатильності. Однак, якщо відповідь буде стриманою або обмежиться риторикою, «премія» в ціні на нафту може зійти нанівець вже протягом тижня, що дозволить ринкам стабілізуватися.

До теми: США завдали масованого удару по ядерних об'єктах Ірану, Трамп оголосив про їх «повне знищення»

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BatonUA
BatonUA
22 червня 2025, 13:31
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Скрізь пишуть про Ормузьку протоку. Як і чим вони її збираються блокувати, якщо у них відкрите небо?
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