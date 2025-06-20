Президент росії владімір путін вперше публічно визнав існування ризиків стагнації та навіть рецесії для російської економіки. Виступаючи на петербурзькому економічному форумі 20 червня, він зажадав від уряду в жодному разі не допустити такого сценарію. Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на Reuters.

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Публічне визнання ризиків

Заява путіна прозвучала на тлі дедалі тривожніших оцінок від його власних топ-чиновників. Цей коментар є значним відходом від традиційної кремлівської риторики про нібито стійкість російської економіки до санкцій.

«Деякі фахівці, експерти вказують на ризики стагнації й навіть рецесії. Цього в жодному разі не можна допустити», — сказав диктатор.

Стагнація означає зупинку економічного зростання, тоді як рецесія — це прямий економічний спад. Публічне визнання таких загроз на найвищому рівні може свідчити про те, що реальний стан справ в економіці рф стає неможливо приховувати за пропагандистськими заявами.

Песимізм в уряді та Центробанку

Заяви путіна доповнили відверті коментарі ключових фігур його економічного блоку. Напередодні голова мінекономрозвитку рф Максим Решетніков заявив, що економіка країни перебуває на межі повноцінної рецесії.

«За цифрами у нас охолодження… За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію», — зазначив Решетніков.

Раніше голова центробанку рф Ельвіра Набіулліна також констатувала, що ресурси, які дозволяли економіці росії зростати протягом двох років повномасштабної війни, повністю вичерпані. В урядових колах посилюються побоювання, що «кероване охолодження» економіки, про яке говорили чиновники, може перетворитися на неконтрольоване падіння.

Резервний фонд стрімко тане

Ці заяви підкріплюються даними про стан державних фінансів. Фонд національного добробуту — головний резервний фонд російської влади — продовжує швидко скорочуватися. Хоча його загальний розмір за травень зменшився несуттєво, до 11,7 трлн рублів, його ліквідна, тобто реально доступна, частина тане набагато швидше. За прогнозами російських економістів, при збереженні поточних тенденцій ліквідні активи фонду можуть бути повністю вичерпані вже у 2026 році.

Чому це важливо

Синхронні заяви путіна та його топ-чиновників про загрозу рецесії є безпрецедентним публічним визнанням глибини економічних проблем у росії. Це свідчить про те, що наслідки санкцій, виснаження ресурсів та колосальні військові витрати стали настільки серйозними, що приховувати їх більше неможливо.

Ймовірно, це є спробою підготувати російське суспільство та еліти до неминучого погіршення економічної ситуації. При цьому наказ путіна «не допустити» спаду, без пропозиції реальних рішень, лише підкреслює брак у кремля дієвих інструментів для порятунку економіки без скорочення витрат на війну.