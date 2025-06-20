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20 червня 2025, 9:02

Кабмін призначив нових незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

Кабінет Міністрів України 18 червня 2025 року затвердив новий склад Наглядової ради державного Сенс Банку. Призначено шістьох незалежних членів терміном на три роки. Серед них — ексголови правління Кредобанку та Сведбанк Франчайз, ексчлен правління Укрексімбанку та ексміністр економіки Польщі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кабінет Міністрів України 18 червня 2025 року затвердив новий склад Наглядової ради державного Сенс Банку.
Фото: sensebank.ua

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Відповідним розпорядженням № 580 Кабмін одночасно припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради, призначених у 2023 році після націоналізації банку: Шевкі Аджунера, Ростислава Дюка та Андрія Пронченка. Банк уточнив, що Пронченко достроково склав повноваження ще 13 квітня 2025 року за власною заявою.

Хто увійшов до нового складу Наглядової ради

Серед новопризначених незалежних членів ради:

  • Олег Містюк — засновник і генеральний директор компанії «Фінансові консультанти Трезуб». Наразі він також є незалежним членом Наглядових рад Національного депозитарію України та ДП «Поліграфкомбінат Україна». Раніше у 2022−2024 роках був старшим радником гендиректора «Українаінвест», у 2021 році - головою Наглядової ради Експортно-кредитного агентства України, а у 2014−2018 роках — гендиректором Київської інвестиційної агенції («Київінвест»).
  • Олександр Щур — працював в державному «Укрексімбанку» з 2000 по 2024 роки, де обіймав посади члена правління, голови комітету з управління активами та пасивами, голови кредитного комітету та начальника управління зовнішніх запозичень.
  • Микола Гладишенко — член правління та фінансовий директор державного ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»). До цього, у 2015−2022 роках, займався адвокатською діяльністю.

Іноземні експерти

До Наглядової ради також увійшли троє іноземних фахівців:

  • Пьотр Новак — у 2022−2024 роках був членом правління та технічним директором АТ ПЗУ. У 2021−2022 роках обіймав посаду міністра економічного розвитку та технологій Польщі, а у 2018−2020 роках очолював польську Комісію з нагляду за аудиторською діяльністю.
  • Єжи Яцек Шугайєв — з 2018 по 2024 рік очолював правління КредоБанку.
  • Ева Кароліна Маргарета де Фальк — незалежний директор та голова аудиторського комітету ради директорів А Т Бетссон, головний юрисконсульт А Т Команда Олівія, незалежний член ради директорів та голова комітету з ризиків та аудиту ради директорів АТ Скандіабанкен, а також гендиректор та голова ради А Т Де Фальк Консалтинг. Крім того, у 2021−2023 роках вона очолювала А Т Холдинг Тессін Нордік та АТ Тессін Нордік, а у 2016−2019 роках — А Т Сведбанк Франчайз.

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Термін повноважень новопризначених членів Наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів, що відбудеться після погодження їхніх кандидатур Національним банком України.

Нагадаємо

Перша після націоналізації Сенс Банку наглядова рада була сформована у скороченому складі з п'яти членів на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером в липні 2023 року. Представниками держави в ній залишаються Андрій Свистун та Владислав Власюк.

Станом на початок 2025 року за загальними активами Сенс Банк посідав 9 місце (143,73 млрд грн, або 3,85%) серед 61 українського банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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