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21 березня 2025, 11:28

Приватизація Укргазбанку та Сенс Банку: Рожкова бачить перспективи, але не у 2025 році

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова вважає малоймовірною приватизацію державних банків у поточному році через тривалість необхідних процедур. Водночас вона висловила впевненість у високих шансах на успішний продаж Укргазбанку та Сенс Банку у майбутньому. Про це Рожкова заявила в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова вважає малоймовірною приватизацію державних банків у поточному році через тривалість необхідних процедур.

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Тривалий процес: приватизація держбанків займе щонайменше 9−12 місяців

«Приватизація перших державних банків у 2025 році, на мій погляд, фізично нереальна, оскільки це тривалий процес», — зазначила Рожкова. Вона нагадала, що закон про особливості приватизації держбанків був підписаний президентом лише у жовтні 2024 року через затримки у Верховній Раді. Наразі необхідно обрати радника, щоб розпочати процес приватизації.

Рожкова підкреслила, що процес приватизації державних банків буде довшим, ніж у приватному секторі, і займе щонайменше 9−12 місяців.

Укргазбанк: «зелений» банк з високими шансами на продаж

«Загалом шанси (на продаж) є, і досить високі. Наприклад, Укргазбанк — один із небагатьох банків з українським капіталом, який серйозно просунувся в імплементації ESG-принципів, позиціонуючи себе як „зелений“ банк», — зазначила перша заступниця голови НБУ.

Сенс Банк: спрощена приватизація завдяки відсутності докапіталізації

Щодо націоналізованого у липні 2023 року Сенс Банку, Рожкова зазначила, що його приватизація може бути простішою, оскільки він є наймолодшим серед державних банків. Вона нагадала, що держава не проводила докапіталізацію Сенс Банку, що полегшує визначення його ринкової вартості.

Інтерес з боку міжнародних банківських груп

За словами Рожкової, спостерігалася зацікавленість в Ідея Банку, а також потенційний інтерес до Сенс Банку з боку міжнародних банківських груп, які вже працюють в Україні. Вони розглядають можливість посилення своїх позицій на ринку шляхом неорганічного зростання (тобто через придбання інших банків).

«Говорити про значний зовнішній інтерес як про інвестицію для розвитку поки що зарано, але він обов'язково з'явиться», — вважає перша заступниця голови НБУ.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
21 березня 2025, 12:03
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Идея-банк уже на завершающей стадии покупки господином Тигипко за довольно смешные деньги…

Укргазбанк уже десяток лет пытаются продать, а очереди из желающих купить не видно.
Сенс-банком интересовался Гороховский ради прикола, но продать его будет очень и очень проблематично, особенно если цена будет дороже одной гривны…
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