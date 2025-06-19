Податкова оновила перелік «білого бізнесу»

Податкова оновила перелік платників «Території високого рівня довіри», так званого «Клубу білого бізнесу». Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Хто у списку

До списку увійшли 9 673 компанії, що на 1 474 більше, ніж у попередньому переліку станом на 1 квітня 2025 року.

«Це не просто перелік цифр — це сигнал. Бізнес, який працює чесно, держава підтримує і супроводжує. Ми поступово переходимо від фіскального тиску до партнерства. В основі — прозорість, довіра і співпраця», — написав чиновник.

Більше половини компаній підтвердили свою прозорість.

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Цього разу 66,3% платників зберегли свій статус — це підприємства, які стабільно демонструють високий рівень податкової культури та ведуть діяльність прозоро. Така частка — яскравий сигнал того, що значна кількість бізнесів системно працюють у правовому полі та дотримуються норм доброчесності.

До списку увійшли представники великого, середнього та малого бізнесу з найкращими показниками сплати податків.

Найбільше збільшення відбулося серед юридичних осіб на загальній системі оподаткування — їх стало більше на 918 платників.

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Як зазначив Гетманцев, для обслуговування компаній з переліку залучено 644 комплаєнс-менеджери, які працюють з платниками податків, супроводжують їх та допомагають знижувати податкові ризики.

Наступне оновлення Переліку очікується у вересні 2025 року.