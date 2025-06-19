Уряд Сирії 15 червня здійснив перший за останні 14 років SWIFT-переказ — гроші надійшли до італійського банку, повідомив Reuters голова місцевого центробанку Абдулкадер Хусріє.
19 червня 2025, 17:04
Сирія провела SWIFT-переказ уперше з 2011 року
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Що відомо
За його словами, трансакція стала важливою віхою на шляху Дамаска щодо повернення у світову фінансову систему.
Раніше Хусріє анонсував план стабілізації сирійської економіки, над яким фінансовий регулятор працює спільно із Мінфіном республіки.
Основна мета запропонованих заходів — повернути довіру народу до державної фінансової системи. Крім цього, передбачається спонукати сирійців знову почати інвестувати. Розкриваючи перелік заходів 9 червня глава ЦБ повідомив, що країну знову підключать до системи SWIFT.
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Нагадаємо
- Сирія була відключена від міжнародної платіжної системи з 2011 року, оскільки перебувала у стані громадянської війни та під західними санкціями.
- Накладені на державу обмеження гальмували його економічний розвиток: наприклад, запроваджено ембарго на імпорт нафти, також обмежувалися постачання нових технологій до країни.
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- Раніше, до повалення Башара Асада у грудні 2024 року, сирійська економіка перебувала в глибокій кризі. Тимчасовий уряд Ахмеда аль-Шараа, який прийшов до влади після багаторічного конфлікту Асада та опозиції, оголосив курс на лібералізацію економіки та відкритість для міжнародних інвесторів. Підтримку реформ надала і скасування санкцій США, введених проти режиму Асада.
- Сирія вже розпочала переговори з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком (СБ). Саудівська Аравія та Катар нещодавно погасили заборгованість Сирії перед СБ у розмірі $15,5 млн та пообіцяли фінансувати виплати зарплат бюджетникам на найближчі місяці.
- Також підписано попередні угоди з компаніями з ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару щодо будівництва об'єктів інфраструктури та енергетики.
Джерело: Мінфін
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