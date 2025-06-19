Сирія провела SWIFT-переказ уперше з 2011 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2025, 17:04

Сирія провела SWIFT-переказ уперше з 2011 року

Уряд Сирії 15 червня здійснив перший за останні 14 років SWIFT-переказ — гроші надійшли до італійського банку, повідомив Reuters голова місцевого центробанку Абдулкадер Хусріє.

Уряд Сирії 15 червня здійснив перший за останні 14 років SWIFT-переказ — гроші надійшли до італійського банку, повідомив Reuters голова місцевого центробанку Абдулкадер Хусріє.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗа його словами, трансакція стала важливою віхою на шляху Дамаска щодо повернення у світову фінансову систему.
Фото: meestpay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За його словами, трансакція стала важливою віхою на шляху Дамаска щодо повернення у світову фінансову систему.

Раніше Хусріє анонсував план стабілізації сирійської економіки, над яким фінансовий регулятор працює спільно із Мінфіном республіки.

Основна мета запропонованих заходів — повернути довіру народу до державної фінансової системи. Крім цього, передбачається спонукати сирійців знову почати інвестувати. Розкриваючи перелік заходів 9 червня глава ЦБ повідомив, що країну знову підключать до системи SWIFT.

Читайте також: Глава ЦБ Сирії повідомив про швидке підключення країни до SWIFT

Нагадаємо

  • Сирія була відключена від міжнародної платіжної системи з 2011 року, оскільки перебувала у стані громадянської війни та під західними санкціями.
  • Накладені на державу обмеження гальмували його економічний розвиток: наприклад, запроваджено ембарго на імпорт нафти, також обмежувалися постачання нових технологій до країни.

Читайте також: Євросоюз скасував економічні санкції проти Сирії

  • Раніше, до повалення Башара Асада у грудні 2024 року, сирійська економіка перебувала в глибокій кризі. Тимчасовий уряд Ахмеда аль-Шараа, який прийшов до влади після багаторічного конфлікту Асада та опозиції, оголосив курс на лібералізацію економіки та відкритість для міжнародних інвесторів. Підтримку реформ надала і скасування санкцій США, введених проти режиму Асада.
  • Сирія вже розпочала переговори з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком (СБ). Саудівська Аравія та Катар нещодавно погасили заборгованість Сирії перед СБ у розмірі $15,5 млн та пообіцяли фінансувати виплати зарплат бюджетникам на найближчі місяці.
  • Також підписано попередні угоди з компаніями з ОАЕ, Саудівської Аравії та Катару щодо будівництва об'єктів інфраструктури та енергетики.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами