Сирія провела SWIFT-переказ уперше з 2011 року

Уряд Сирії 15 червня здійснив перший за останні 14 років SWIFT-переказ — гроші надійшли до італійського банку, повідомив Reuters голова місцевого центробанку Абдулкадер Хусріє.

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Що відомо

За його словами, трансакція стала важливою віхою на шляху Дамаска щодо повернення у світову фінансову систему.

Раніше Хусріє анонсував план стабілізації сирійської економіки, над яким фінансовий регулятор працює спільно із Мінфіном республіки.

Основна мета запропонованих заходів — повернути довіру народу до державної фінансової системи. Крім цього, передбачається спонукати сирійців знову почати інвестувати. Розкриваючи перелік заходів 9 червня глава ЦБ повідомив, що країну знову підключать до системи SWIFT.

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Нагадаємо

Сирія була відключена від міжнародної платіжної системи з 2011 року, оскільки перебувала у стані громадянської війни та під західними санкціями.

Накладені на державу обмеження гальмували його економічний розвиток: наприклад, запроваджено ембарго на імпорт нафти, також обмежувалися постачання нових технологій до країни.

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