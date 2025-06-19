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19 червня 2025, 12:34

Податок на «доходи з OLX». Гетманцев назвав вигоди від нового податку

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари.
Фото: depositphotos

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Вигода від податку «на доходи з OLX»

За словами Гетманцева, парламент отримав від уряду законопроєкт, в якому пропонується порядок оподаткування цифрових платформ. Там передбачено, що цифрові платформи повинні звітувати про операції, які на них здійснюються, і утримувати податки з тих, хто користується ними. Це стосується і послуг і товарів.

Читайте також: Продав на OLX — сплати 10% податку: як це працюватиме на практиці

«В українському законодавстві є стара чинна норма, за якою угоди з продажу будь-якого майна оподатковуються за загальною ставкою ПДФО. Нинішня опозиція, яка намагається сіяти паніку серед людей, замовчує, що є стара діюча норма, за якою операції з продажу будь-якого майна (і не тільки через інтернет, а взагалі будь-яких вживаних речей) оподатковуються за загальною ставкою ПДФО», — зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що натомість законопроєкт уряду передбачає зменшення ставки з 18% до 5%.

«Тому тут мова не про драконівський законопроєкт, а про драконівську норму, яку ще давно ввели в Податковий кодекс. Просто ніхто про неї не згадував, і ніхто не хоче визнавати, що це була їх рук справа», — підкреслив нардеп.

Гетманцев запевнив, депутати ніколи не допустять того, щоб українці платили податки за продаж особистих речей.

Читайте також: Податок на старі туфлі. Гетманцев відповів «Мінфіну» чи доведеться платити українцям, які продають вживані речі

Нагадаємо

  • У Верховній Раді зареєструвалиурядовий законопроєкт № 13232, який передбачає нові податкові правила для фізичних осіб-продавців товарів через маркетплейси.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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+15
Vlad UKR
Vlad UKR
19 червня 2025, 14:30
#
Кінець ОЛХ) Агонія Гетьманцева, ще не довго осталось, потерп.
Вице-премьер-министр Единства Чернышев уехал из Украины и не вернулся Це той що поверненням Українців займався!
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 червня 2025, 14:43
#
Алексей Чернышев, вице-премьер-министр Украины — министр Единства, уехал в командировку в Европу и не приехал на форум в Киеве 6 июня, который сам и организовал

Потужно) Мабуть у Европі краще ніж в Україні, Гетьманцеву пропооную обложити податками усю Европу, можна додатково податок на Европейське повітря Альп наприклад. )
+
+45
Lololoq
Lololoq
19 червня 2025, 14:37
#
По статистике мирового банка те, кто получает чистыми приблизительно до 3700 гривен в месяц — это люди за чертой бедности. Необлагаемый минимум доходов граждан должен быть 3700грн в месяц , а у нас 17грн! Т. е. налоги хотят брать не только с бедных, но и с нищих. Может внести изменения в законодательство по поводу выборов в военное время и провести выборы? Ещё 10 лет таких управленцев страна не переживёт.
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0
parseval
parseval
19 червня 2025, 14:54
#
Можна закривати ОЛХ, Пром і подібні. Навіть якщо підуть не всі, віддік як продавців так и покупців зробить платформи мертвими.
+
0
Death
Death
19 червня 2025, 14:56
#
Сам глава налоговой поводил по губам 3-х литровому с его 5% от продаж б.у. вещей.
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