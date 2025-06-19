Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Податок на «доходи з OLX». Гетманцев назвав вигоди від нового податку
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Вигода від податку «на доходи з OLX»
За словами Гетманцева, парламент отримав від уряду законопроєкт, в якому пропонується порядок оподаткування цифрових платформ. Там передбачено, що цифрові платформи повинні звітувати про операції, які на них здійснюються, і утримувати податки з тих, хто користується ними. Це стосується і послуг і товарів.
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«В українському законодавстві є стара чинна норма, за якою угоди з продажу будь-якого майна оподатковуються за загальною ставкою ПДФО. Нинішня опозиція, яка намагається сіяти паніку серед людей, замовчує, що є стара діюча норма, за якою операції з продажу будь-якого майна (і не тільки через інтернет, а взагалі будь-яких вживаних речей) оподатковуються за загальною ставкою ПДФО», — зазначив Гетманцев.
Він уточнив, що натомість законопроєкт уряду передбачає зменшення ставки з 18% до 5%.
«Тому тут мова не про драконівський законопроєкт, а про драконівську норму, яку ще давно ввели в Податковий кодекс. Просто ніхто про неї не згадував, і ніхто не хоче визнавати, що це була їх рук справа», — підкреслив нардеп.
Гетманцев запевнив, депутати ніколи не допустять того, щоб українці платили податки за продаж особистих речей.
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Нагадаємо
- У Верховній Раді зареєструвалиурядовий законопроєкт № 13232, який передбачає нові податкові правила для фізичних осіб-продавців товарів через маркетплейси.
Коментарі - 5
Вице-премьер-министр Единства Чернышев уехал из Украины и не вернулся Це той що поверненням Українців займався!
Потужно) Мабуть у Европі краще ніж в Україні, Гетьманцеву пропооную обложити податками усю Европу, можна додатково податок на Европейське повітря Альп наприклад. )