Податок на «доходи з OLX». Гетманцев назвав вигоди від нового податку

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, за яким цифрові платформи утримуватимуть податок із користувачів, які надають послуги або продають товари. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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За словами Гетманцева, парламент отримав від уряду законопроєкт, в якому пропонується порядок оподаткування цифрових платформ. Там передбачено, що цифрові платформи повинні звітувати про операції, які на них здійснюються, і утримувати податки з тих, хто користується ними. Це стосується і послуг і товарів.

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«В українському законодавстві є стара чинна норма, за якою угоди з продажу будь-якого майна оподатковуються за загальною ставкою ПДФО. Нинішня опозиція, яка намагається сіяти паніку серед людей, замовчує, що є стара діюча норма, за якою операції з продажу будь-якого майна (і не тільки через інтернет, а взагалі будь-яких вживаних речей) оподатковуються за загальною ставкою ПДФО», — зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що натомість законопроєкт уряду передбачає зменшення ставки з 18% до 5%.

«Тому тут мова не про драконівський законопроєкт, а про драконівську норму, яку ще давно ввели в Податковий кодекс. Просто ніхто про неї не згадував, і ніхто не хоче визнавати, що це була їх рук справа», — підкреслив нардеп.

Гетманцев запевнив, депутати ніколи не допустять того, щоб українці платили податки за продаж особистих речей.

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